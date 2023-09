Sophie Codegoni e Alessandro Basciano hanno superato la loro crisi, ma Fabrizio Corona tramite il suo canale Telegram ha rivelato un presunto retroscena sulla lite di coppia che li ha interessati nelle scorse settimane.

Secondo quanto riportato dall'ex re dei paparazzi, Alessandro sarebbe andato infatti su tutte le furie per via di una foto comparsa su X (ex Twitter) che vedeva ritratta la compagna nello stesso locale in cui si trovava proprio Corona.

La versione di Corona

Tramite il suo account Telegram, Fabrizio Corona si è dunque occupato dell'affaire Sophie Codegoni-Aessandro Basciano-Antonella Fiordelisi.

In merito alla crisi di coppia dei "Basciagoni", l'ex re dei paparazzi ha sostenuto che tutto sarebbe accaduto per l'eccessiva gelosia di Alessandro: la scorso settimana, Sophie si era infatti recata in un noto locale di Milano per bere qualcosa con la madre e nello stesso luogo ha incontrato la manager di Corona, un amico e un altro collaboratore che è identico a Corona. Quel giorno non sarebbe accaduto nulla, ma su X sono iniziate a circolare delle foto che ritraevano Sophie nello stesso locale in cui si trovava il sosia di Fabrizio.

A quel punto Basciano sarebbe andato su tutte le furie, in quanto non comprendeva se la compagna avesse o meno incontrato l'ex re dei paparazzi e se avesse o mento avuto un flirt con lui.

Fabrizio Corona sulla partecipazione a Pechino Express di Codegoni e Fiordelisi

Nel raccontare la sua versione dei fatti, Fabrizio Corona ha fatto chiarezza anche sulla partecipazione a Pechino Express da parte di Sophie Codefgni in coppia con Antonella Fiordelisi. Pare che le due influencer avessero trovato un accordo con la produzione del reality show e che avessero avuto un incontro con i genitori e i manager, ma Basciano non avrebbe gradito la partenza della compagna: "Sophie ha dovuto rinunciare al programma e ai soldi per la gelosia di Alessandro".

Ovviamente, si tratta solo della versione dell'ex re dei paparazzi poiché né Alessandro né Sophie hanno confermato o smentito il rumor che circola su di loro.

Per i 'Basciagoni' crisi alle spalle

Le voci di crisi delle scorse settimane erano state alimentate dallo stesso Alessandro: il deejay ligure aveva infatti smesso di seguire l'account Instagram della compagna.

Inoltre Sophie tramite social aveva confermato il momento delicato spiegando al tempo stesso che lei e il compagno stavano comunque cercando di risolvere il tutto per il bene della famiglia.

A sancire la fine della crisi è stato Basciano stesso tramite uno scatto di coppia pubblicato su Instagram insieme ad una dolce dedica alla futura sposa: "Quanto più siamo attaccati a qualcosa, tanto più è probabile che ci arrabbiamo. Ti amo".