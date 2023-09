Il settimanale Chi, in uscita mercoledì 6 settembre, si è occupato di Stefano De Martino: il conduttore campano è stato avvistato in compagnia di Antonino Spinalbese. Stando ad alcune indiscrezioni i due ex più celebri di Belen Rodriguez avrebbero trascorso circa tre ore a parlare, ma il contenuto della conversazione al momento risulta essere "top secret".

Spinalbese e De Martino avvistati insieme

Stefano De Martino e Antonino Spinalbese sono legati da una donna: entrambi hanno avuto una relazione con Belen Rodriguez dalla quale sono nati Santiago e Luna Marì.

Nel nuovo numero del magazine diretto da Alfonso Signorini è stato dedicato un ampio capitolo ai due poiché hanno trascorso un pomeriggio insieme.

Da quanto si apprende dagli scatti pubblicati, Antonino dopo essere stato al parco con la figlia Luna Marì si è presentato sotto casa del conduttore campano. Stando ad alcuni rumor, i due avrebbero passato tre ore a parlare. Tuttavia, la conversazione non è stata resa nota. Di recente, i due ex della showgirl sudamericana hanno iniziato a seguirsi su Instagram. Quel follow potrebbe essere l'inizio di una nuova amicizia.

D'altronde all'epoca della relazione fra Spinalbese e Belen, l'ex parrucchiere aveva instaurato un bellissimo rapporto con il primogenito della showgirl.

In seguito al ritorno di fiamma fra De Martino e Belen, Stefano ha sempre speso parole al miele per la piccola Luna Marì tanto che in un'intervista aveva detto che per la bambina era come uno zio.

Belen Rodriguez: nuovo retroscena su Elio Lorenzoni

Nel frattempo, Belen Rodriguez vive la sua nuova favola d'amore con Elio Lorenzoni.

Stando a quanto si apprende da Blogtivvu, i due sono amici di vecchia data ma per tutti questi anni né Stefano De Martino né Antonino Spinalbese hanno mai saputo l'esistenza.

La 38enne, pubblicando uno scatto di vecchia data con Elio, avrebbe voluto lasciare intendere a tutti i suoi detrattori che la sua non sarebbe stata una decisione avventata, ma un rapporto che va avanti da anni.

Cosa pensano alcuni utenti del web

L'ennesima rottura tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez non è passata inosservata ad alcuni utenti del web. Stando al giudizio di molti, la showgirl non avrebbe fatto una bella figura a intraprendere una nuova relazione. Alcuni utenti invece si sono soffermati sulla possibile amicizia che potrebbe nascere tra Antonino e Stefano. Al contrario, Belen ha deciso di replicare a tutti i detrattori sostenendo che non sta a loro giudicare le sue scelte. In uno scatto di coppia la showgirl ha stuzzicato i suoi hater: "1,2,3.. scatenatevi".