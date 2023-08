Belen Rodriguez ed Elio Lorenzoni non intendono più nascondersi da occhi indiscreti. Domenica 27 agosto, la coppia ha preso parte ai festeggiamenti per il battesimo del figlio di Beatrice Marchetti (ex concorrente dell'Isola dei Famosi). Nel video postato dalla mamma del bambino si vede la showgirl sudamericana scatenarsi tra balli e canti insieme all'orchestra.

Belen a suo agio con gli amici di Elio

Fino ad oggi la coppia ha sempre mantenuto il massimo riserbo, ma sui social sono stati rubati degli scatti di Belen ed Elio. Nella giornata di ieri, Beatrice Marchetti ha organizzato la festa di battesimo del suo bambino ed essendo un'amica storica di Lorenzoni ha invitato la neo coppia.

In un video pubblicato dalla neo mamma, si vede la showgirl sudamericana cantare "Besame mucho" accompagnata dall'orchestra. Nella clip pubblicata dall'ex concorrente dell'Isola dei Famosi, non si vede Elio ma la conduttrice argentina è sembrata trovarsi a suo agio con gli amici del suo nuovo compagno e nella didascalia ha scritto: "Momenti speciali".

La stoccata della showgirl

Belen è finita al centro di una polemica per avere intrapreso una nuova relazione. Da mesi si mormora che lei ed Elio si siano conosciuti diversi anni fa e siano sempre stati in buoni rapporti. Non è dato sapere il motivo della nuova rottura con Stefano De Martino, ma la showgirl si è presentata al compleanno di Ignazio Moser con la nuova fiamma.

Inoltre nei giorni scorsi ha postato la foto di un ragazzo a cavallo e ha taggato Elio.

In seguito ai numerosi commenti al vetriolo, la diretta interessata ha postato una storia in cui ha replicato a modo suo a tutti coloro che si sono permessi di giudicarla. Belen Rodriguez ha messo in evidenza alcuni commenti ricevuti come "se fossi in te", "io al tuo posto", "se posso darti la mia opinione", "so che non è affare mio dirlo" e ha risposto invitando tutti a fasi gli affari propri.

Stefano De Martino sarebbe single

A differenza della sua ex moglie, Stefano De Martino sembrerebbe essere single. Il settimanale Chi ha immortalato il conduttore campano in barca con alcuni amici mentre ascolta musica e beve un drink al tramonto. A quanto pare non ci sarebbe alcuna frequentazione come raccontato da alcuni siti di Gossip, ma bensì De Martino sarebbe concentrato solamente sui nuovi progetti di lavoro.

In seguito all'addio con Belen, Stefano non ha riservato alcuna frecciatina ma si è limitato a farsi da parte e godersi le vacanze estive con il figlio. Tuttavia, la verità sull'addio potrebbe essere raccontata in un'intervista esclusiva nel programma Belve (condotto da Francesca Fagnani): si mormora che Stefano e Belen saranno ospiti in due puntate diverse.