Continua la messa in onda della soap opera La Promessa su Canale 5, cosa succede nelle nuove puntate? Le anticipazioni dei prossimi episodi raccontano che Jana torna nella sua casa d'infanzia dopo l'ennesima punizione di Cruz. In questo luogo dove un tempo fu felice, trova un biglietto inquietante, chiaro segnale che qualcuno la sta spiando.

Nel frattempo, Jimena continua a mentire a Manuel, inscenando una finta gravidanza per tenerlo legato a sé. Questa bugia rischia di venire a galla quando Cruz chiama alla villa un medico per visitarla, come farà a non farsi scoprire?

Di seguito, le anticipazioni dettagliate di ciò che accadrà.

La Promessa: Jana punita da Cruz nelle nuove puntate su Canale 5

Le anticipazioni raccontano che per Jana vivrà un periodo molto buio. Cruz non sopporterà il fatto che Lorenzo ed Elisa sono amanti e di essere stata presa in giro da entrambi.

La rabbia sarà tale da sfogarla anche su Jana, testimone del bacio tra Lorenzo e la Baronessa.

Sarà per questi motivi che nelle nuove puntate La Promessa Cruz punirà Jana mandandola di nuovo nella casa dei genitori di Jimena, luogo in cui aveva rischiato di morire per il troppo lavoro e i maltrattamenti in passato.

Jana è custode di un altro segreto, oltre a quello che riguarda il reale rapporto tra Lorenzo ed Elisa, un segreto che se venisse alla luce rovinerebbe per sempre Jimena.

Jana ha tra le mani il segreto di Jimena, lo rivelerà a Manuel?

Continuando con le anticipazioni della soap opera La Promessa Manuel sarà un burattino nelle mani di Jimena che farà di tutto per tenerlo legato a sé, fino a inventarsi una finta gravidanza.

Di fronte a questa notizia, Manuel non potrà sottrarsi alle sue responsabilità, nonostante abbia confessato a Jana di amarla perdutamente.

Ma ecco che Jana ascolterà una telefonata compromettente, durante la quale Jimena dirà a sua madre di aver inscenato di essere incinta per fare in modo che Manuel non si allontani. Che cosa farà Jana a questo punto?

Cruz chiama un medico per far visitare Jimena ed è panico

Nei prossimi episodi della soap opera La Promessa anche Pía dovrà prendere una decisione ora che conosce il segreto di Gregorio.

Sa che è stato lui a somministrarle la cicuta e che ha tentato di uccidere sia lei che il suo bambino.

Quanto a Jimena, Cruz deciderà di farla visitare da un medico e la tensione sarà altissima, visto che la sua bugia verrebbe sicuramente a galla.

Ma ecco che Jimena troverà anche questa volta un escamotage. Cosa accade invece a Jana dopo che sarà andata nella sua casa d'infanzia?

Jana torna nella sua casa d'infanzia e trova un biglietto inquietante

Lontano dalla villa, Jana avrà modo di tornare a indagare sulle sue origini e su ciò che è successo a sua madre e a Curro.

Come svelano le anticipazioni La Promessa Jana tornerà nella casa della sua infanzia, e qui troverà un biglietto in risposta a quello che aveva lasciato l'ultima volta, dal contenuto inquietante.

Qualcuno al sta spiando e si nasconde tra quelle stanze ormai piene di polvere, ma chi? Non resta che attendere i nuovi episodi per scoprirlo.