Le anticipazioni sulla soap opera bavarese creata da Bea Schmidt raccontano che Christoph metterà le mani sulla chiavetta usb di Ariane contenente le prove per far incriminare lui e Paul, ma la dark lady gli dirà di averne un'altra copia. Saalfeld, quindi, somministrerà del veleno a Kalenberg promettendole di darle l'antidoto soltanto in cambio dei preziosi dati, nel frattempo in quel di Bichlheim si paleserà Carolin, ex compagna di studi di Michael.

Tra Lamprecht e Rosalie, infine, s'instaurerà sin da subito un bel rapporto, ma la nuova arrivata finirà per rivelare al primario di essere stata innamorata di lui.

Christoph avvelenerà Ariane e le prometterà l'antidoto in cambio delle prove per farlo incriminare

La lotta tra Christoph e Ariane è uno dei punti cardini di Tempesta d'amore nelle sue ultime stagioni e, nelle prossime puntate, terrà banco l'ennesima sfida tra i due acerrimi rivali a colpi di avvelenamenti e antidoti.

Kalenberg, difatti, possiede le prove che in qualità di direttore amministrativo Paul ha sottratto 100 mila euro dalle casse del lussuoso hotel, al fine di non far perdere alla famiglia Von Thalheim il loro podere, ma anche che Christoph ha insabbiato e protetto il suo figlioccio.

Documenti incriminanti che la diabolica donna tiene in una chiavetta usb: grazie alla stessa si sente in dovere di tenere Saalfeld e il direttore amministrativo al guinzaglio.

Nei prossimi episodi di Sturm der Liebe, Christoph riuscirà a mettere le mani sulla chiavetta usb citata e penserà erroneamente di scongiurare da quel momento qualsiasi tentativo di ricatto della dark lady, ma quest'ultima gli farà subito sapere di avere un'altra copia di quei documenti.

L'albergatore, quindi, avvelenerà Ariane e prometterà alla stessa di darle l'antidoto soltanto in cambio delle prove a suo carico che possiede.

Carolin confesserà a Michael di averlo amato

Gli spoiler di Tempesta d'amore anticipano che Carolin arriverà d'improvviso a Bichlheim e si paleserà senza remore alla porta di Michael, suo ex compagno di studi ma anche musicista della band rock nella quale cantava.

Il dottore rimarrà a bocca aperta vedendo Lamprecht bussare a casa sua e tra i due amici si creerà velocemente una forte sintonia, simbiosi amicale che ci sarà sin da subito anche tra Rosalie e Carolin.

Engel, di conseguenza, inviterà con successo la nuova arrivata a cenare con lei e Michael. Sarà proprio durante tale pasto serale che l'ex cantante rivelerà di essere stata innamorata del primario ai tempi della loro rock band.

Quale sarà la reazione di Rosalie a questa dichiarazione?