Arrivano le nuove anticipazioni della soap opera spagnola La promessa, incentrata sulla vita e i dolori di una nobile famiglia spagnola.

Le nuove trame riferite agli episodi inediti che andranno in onda in Italia dal 4 all'8 settembre 2023 su Canale 5 a partire dalle ore 14:45 circa, rivelano che tutto ruoterà attorno alle condizioni di salute di Manuel, ai dubbi della servitù nei confronti di padre Camilo e all'arrivo del maggiordomo Gregorio. Sullo sfondo il ritrovamento del corpo del barone Juan.

Jimena non vuole vedere Manuel

Le anticipazioni de La promessa ci segnalano che Alonso ritornerà a casa venendo accolto affettuosamente da Catalina.

Tutti gli abitanti de La promessa saranno in pensiero per Manuel che non si è ancora risvegliato.

Jana entrerà di nascosto nella stanza del giovane per controllare il suo stato di salute e fargli dei massaggi per favorire la circolazione. Nel frattempo, Jimena si rifiuterà di vedere il fidanzato perché troppo dispiaciuta per le sue condizioni. Padre Camilo si renderà conto di essere sempre più malvisto dalla servitù e dalle cuoche e ne parlerà con Petra. Più tardi, il finto prete userà una scusa per prolungare il suo soggiorno alla tenuta. Cruz sarà distrutta dal dolore per le condizioni di Manuel. Alonso annuncerà a Curro che a breve giungerà il tutore che lo aiuterà a preparare l'esame di ammissione per il Beaumont College di Windsor.

Un nuovo maggiordomo arriva alla tenuta

Sempre più in pensiero per le sorti del barone, Cruz ordinerà a Romulo di inviare dei telegrammi a tutti i suoi amici più cari. Jana andrà a trovare Manuel e gli parlerà. Il giovane le stringerà la mano senza però riprendere conoscenza. Più tardi, dopo aver avuto delle convulsioni, il giovane si sveglierà senza però ricordare momentaneamente nulla a parte i genitori.

Petra litigherà pesantemente con Candela, Simona e Lope. Cruz irromperà in cucina e si arrabbierà nel vedere Lope lì e deciderà di prendere provvedimenti. A quel punto, la servitù si convincerà che a fare la spia potrebbe essere stata Petra. Dopo aver discusso a lungo, Cruz ed Alonso decideranno di licenziare Lope. Curro sarà a capo delle ricerche per ritrovare il barone.

Alonso comunicherà a Romulo dell'arrivo di un nuovo maggiordomo che fin dall'inizio si dimostrerà molto severo nei confronti di tutti.

Maria riceve notizie dal fidanzato

Lope consegnerà a Maria un carillon, acquistato da Salvator prima di partire. Più tardi, la cameriera riceverà una lettera dal fidanzato che la informerà di essere stato inviato in un fortino. Nel tentativo di smascherare padre Camilo, Candela e Simona faranno scrivere a Teresa una lettera da inviare alla diocesi di Leon. Il maggiordomo Gregorio imporrà regole severe per tutta la servitù e tratterà in maniera molto irritata Romulo in pubblico. Il sergente Funes ritornerà nel frattempo a La promessa per indagare sulla scomparsa del barone.

Dopo avere prodotto vari interrogatori, l'uomo annuncerà il ritrovamento del padre di Cruz senza vita. Dopo aver saputo che Manuel si è ripreso, Jana deciderà di recarsi da lui per vedere la sua reazione.