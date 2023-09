Nervi tesi tra alcuni concorrenti dell'ultima edizione di Temptation Island: se Greta e Perla hanno fatto pace scusandosi l'una con l'altra per le frecciatine che si sono lanciate sui social network, Mirko e Igor avevano ancora un conto in sospeso. Stando a quello che ha raccontato Brunetti su Instagram il 17 settembre, il tentatore Zeetti lo avrebbe aggredito verbalmente e fisicamente in discoteca.

Aggiornamenti sui protagonisti di Temptation Island

L'edizione 2023 di Temptation Island si è conclusa circa due mesi, ma alcuni componenti del cast continuano a finire al centro del Gossip per i loro turbolenti rapporti.

Per settimane, infatti, i siti si sono occupati delle frecciatine velenose che si lanciavano Perla e Greta tramite video postati su Tik Tok: le due si sono punzecchiate a lungo, salvo poi arrivare a scusarsi reciprocamente per aver superato il limite.

Nel primo pomeriggio di domenica 17 settembre, però, è stato Mirko ad attirare l'attenzione dei curiosi con una Instagram Stories: il romano ha fatto sapere di aver incontrato casualmente Igor in discoteca e che quest'ultimo lo avrebbe aggredito senza un apparente motivo.

"Ieri sera è accaduto un episodio vergognoso, dal quale mi dissocio completamente", ha esordito Brunetti nel suo personale racconto di quello che sarebbe accaduto sabato scorso in un locale di Roma.

La versione del fidanzato di Temptation Island

"Ero a ballare in discoteca con i miei amici, e ad un certo punto Igor si è avvicinato a me in maniera arrabbiata. Aveva un'aria da bulletto", ha proseguito il concorrente di Temptation Island nella ricostruzione dello scontro che avrebbe avuto con il nuovo fidanzato di Perla.

Il romano ha aggiunto che avrebbe ripetuto più volte al tentatore di lasciarlo stare perché non voleva discutere, ma lui si sarebbe impuntato: "Mi ha insultato e mi ha anche toccato in faccia".

Brunetti, dunque, sostiene che Zeetti lo avrebbe aggredito prima con le parole e poi con i gesti, tirando fuori una rabbia che neppure lui si aspettava a distanza di due mesi dalla fine delle registrazioni del reality-show al quale entrambi hanno partecipato.

L'imprenditore ha concluso il suo sfogo precisando che lui non si sarebbe mai comportato così neppure con il suo peggior nemico, e che ha provato in più occasioni a frenare l'ira di Igor ma senza riuscirci.

Il silenzio della ex di Temptation Island

Sempre tramite le Stories di Instagram, poi, Mirko ha mostrato la telefonata che Igor gli avrebbe fatto in piena notte (nello screenshoot si vede che è stato fatto attorno alle ore 5 del mattino), una chiamata alla quale lui non avrebbe risposto proprio per evitare ulteriori tensioni.

Sono accuse piuttosto gravi quelle che Brunetti ha fatto al single dell'ultima edizione di Temptation Island, anche perché ha fatto riferimento a un' aggressione in un locale pubblico e davanti a tante altre persone che avrebbero assistito a tutta la scena.

Non si sa perché Zeetti avrebbe insultato e "toccato la faccia" al romano, ma i fan sospettano che possa entrarci qualcosa Perla: la ragazza è l'ex fidanzata di Mirko (i due si sono lasciati al falò di confronto finale) ma da qualche settimana fa coppia proprio con il tentatore che in queste ore è finito al centro dell'attenzione mediatica per un presunto litigio finito male.

Vatiero, inoltre, al momento non si è ancora esposta per commentare l'accaduto: la napoletana non ha né difeso il suo nuovo compagno né risposto all'ex, quindi per ora sta scegliendo la strada del silenzio magari anche per fare un po' di chiarezza su cosa è davvero successo la notte scorsa in discoteca.