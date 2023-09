Da quando si è conclusa la messa in onda di Temptation Island, Francesca e Manuel sono stati avvistati nello stesso posto diverse volte. Lo scorso 1° settembre, ad esempio, i due ex erano a una festa e c'è chi dice di averli visti parlare e abbracciarsi in modo affettuoso per molto tempo: la segnalazione che è arrivata alla pagina Instagram "Very Inutil People", però, non contiene prove di baci o di un ritorno a casa insieme per Sorrentino e Maura.

Aggiornamenti sui personaggi di Temptation Island

Non è certamente la prima volta che Francesca e Manuel di Temptation nello stesso locale: venerdì 1° settembre, alcuni curiosi hanno incontrato i due ex a una festa e hanno raccontato cosa sarebbe successo tra loro.

La segnalazione che i siti di Gossip stanno riportando in queste ore, dunque, fa sapere: "Sono insieme a Casale Marcella, Frosinone. Lui ha una giacca gessata e lei lo sta guardando malissimo".

"Sono stati a parlare e mentre parlavano si abbracciavano stretti, si tenevano proprio", ha fatto sapere una persona che era allo stesso evento di Sorrentino e Maura (questo è confermato perché a Very Inutil People sono arrivati video e foto dal posto).

Anche se si vocifera di un avvicinamento molto forte, tra Francesca e Manuel non ci sarebbe stato alcun bacio, quantomeno non in pubblico.

Il parere dei fan di Temptation Island

"Sono a due tavoli diversi ma vicini. Lei sta sempre a guardarlo come una pazza, lui va a dirle qualcosa e poi se ne va", si legge ancora nella segnalazione che sta facendo il giro della rete e che conferma l'ennesimo avvistamento di Francesca e Manuel a pochi metri l'uno dall'altro dopo l'addio al falò di confronto.

Tra gli ex di Temptation Island, dunque, ci sarebbe ancora una forte confidenza e il fatto di abitare nella stessa cittadina favorisce i loro incontri; questo l'ha confermato anche Sorrentino quando i fan le hanno chiesto come è possibile che in neppure un mese è stata vista diverse volte negli stessi posti che frequenta Maura.

Anche se sono sempre di più le persone che iniziano a dubitare della sua decisione di non voler più tornare con l'ex, la ragazza ha chiarito che non intende cambiare le proprie abitudini e che è molto probabile che gli avvistamenti continueranno perché lei e Manuel hanno sempre frequentato locali e spiagge insieme.

Niente trono di Uomini e donne dopo Temptation Island

Un parere che condividono tanti è che Francesca non è pronta a lasciar andare Manuel e per questo vengono avvistati negli stessi posti anche se non stanno più insieme.

Questa è l'opinione anche di Maria De Filippi, che nella puntata di Uomini e donne alla quale hanno partecipato i due ex di Temptation Island ha spiegato di non aver dato il trono alla ragazza proprio perché secondo lei non ha ancora voltato pagina.

Anche se il pubblico ha chiesto a gran voce che Sorrentino fosse una delle troniste dell'edizione 2023/2024, la presentatrice ha scelto altre persone perché la ragazza non avrebbe ancora metabolizzato la rottura con lo storico fidanzato.

Le segnalazioni che stanno circolando in rete da qualche settimana a questa parte, inoltre, non fanno che alimentare i sospetti dei fan su un "cedimento" che Francesca potrebbe avere perdonando per l'ennesima volta Manuel.

Ad oggi, comunque, i due non stanno insieme ma vengono visti in spiaggia o nei locali a chiacchierare e a scambiarsi gesti d'affetto. In futuro potrebbe accadere di tutto: la coppia potrebbe ritrovarsi oppure la giovane dimostrerà di essere pronta a cercare un altro amore, magari seduta sul trono del programma di Canale 5.