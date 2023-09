Tante novità accadranno nel corso delle prossime puntate de La Promessa trasmesse prossimamente su Canale 5. Le trame spagnole della soap opera rivelano che Padre Camilo tenterà alla vita del sergente Funes, Alonso e Lope quando scopriranno che non sta dicendo la verità sulla sua vera identità.

Anticipazioni La Promessa: Padre Camilo imbavaglia e lega Funes e Alonso ad una sedia

Le anticipazioni de La Promessa rivelano che Simona e Candela inizieranno a fare delle indagini su Padre Camilo scoprendo che nasconde uno scheletro nell'armadio. Le due cuoche a questo punto chiederanno aiuto a Catalina, tanto da scoprire che il prelato è niente di meno che un impostore.

Ovviamente, la marchesina avviserà subito suo padre Alonso che si metterà in contatto con il sergente Funes. I due uomini a questo punto decideranno di interrogare Padre Camilo per scoprire la verità. Neanche a dirlo, il prelato perderà il lume della ragione, tanto da estrarre un'arma da fuoco da sotto la tonaca dimostrando di essere pronto a ucciderli. Fortunatamente Padre Camilo si limiterà a imbavagliare Funes e Alonso dopo averli legati a una sedia per poi tentare una fuga disperata.

Il prelato minaccia di uccidere Lope

Nelle prossime puntate della soap opera, la fuga di Padre Camilo non andrà per il verso giusto. In pratica, Catalina scoprirà che il sergente Funes e Alonso sono stati legati e imbavagliati, tanto da prestarli immediato soccorso.

Il prelato a questo punto verrà accerchiato dai tre personaggi nella cucina. Una volta sentitosi braccato, Camilo non esiterà a minaccerà di uccidere Lope qualora cercassero di impedirgli di fuggire. Neanche a dirlo, tutti i domestici del palazzo si spaventeranno tantissimo mentre Alonso e Funes cercheranno di convincere l'uomo a deporre l'arma da fuoco.

Una situazione incandescente che sarà risolta dall'intervento provvidenziale di Romulo, che sorprenderà Camilo alle spalle permettendo a Funes e Alonso di arrestarlo.

Padre Camilo è in realtà il ladro Ramon

I telespettatori scopriranno la vera identità di Padre Camilo. Qualche giorno dopo, il sergente Funes comunicherà a Cruz e Alonso che il falso prelato non era altro che Roman, un ladro già conosciuto alle forze dell'ordine.

Al momento dell'arresto, il malvivente confiderà di essere un complice del duca de Los Infantes per spiare le mosse dei marchesi Lujan in quanto volevano sapere se il giovane Manuel fosse adatto a sposare Jimena. Una rivelazione che non farà cambiare idea ad Alonso e Cruz, i quali nonostante tutto decideranno di continuare i preparativi di nozze tra suo figlio e la promessa sposa per risollevare la situazione finanziaria de La Promessa.