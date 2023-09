Terra amara prosegue con il racconto dei protagonisti della cittadina di Cukurova. Le anticipazioni provenienti dalla Turchia annunciano che presto ci sarà la morte di Yilmaz e per Mujgan e sua zia molte cose cambieranno. Le due donne lasceranno il ranch e Fekeli sarà profondamente deluso, soprattutto dalla dottoressa.

Fikret farà da paciere tra Mujgan e Ali Rahmet che si chiarirà con lei e la rivorrà al ranch, ma senza Behice. La dottoressa sarà molto triste per come sono andate le cose con Yilmaz e per il fatto che l'uomo non abbia preferito non lasciare le sue ricchezze a Kerem Ali.

Intanto Fikret consolerà Mujgan e tra i due scatterà un bacio.

Anticipazioni Terra amara: Mujgan e Behice lasceranno il ranch di Fekeli

Le anticipazioni di Terra Amara raccontano che presto Yilmaz perderà la vita a causa di un incidente stradale. Behice penserà di rifarsi una vita a Istanbul con sua nipote, sfruttando l'eredità di Yilmaz e riuscirà a convincere Mujgan a lasciare il ranch.

La dottoressa sarà confusa, ma alla fine si farà manipolare da sua zia, che farà leva sul fatto che a Cukurova c'è stata solo sofferenza per loro.

Fekeli verrà messo davanti al fatto compiuto e sarà molto deluso, soprattutto da Mujgan che lo allontanerà da Kerem Ali, il suo unico grande amore rimasto in vita.

Prossime puntate: Behice non sarà più accettata da Ali Rahmet

Le prossime puntate di Terra amara vedranno al centro delle scene il nuovo piano di Behice andare in fumo. La donna, infatti, lascerà il ranch convinta di poter contare sulla cospicua eredità di Yilmaz, ma presto scoprirà che l'uomo aveva venduto i suoi terreni a Hunkar.

Mujgan erediterà soltanto 80 mila lire, una cifra irrisoria che non basterà a comprare una casa a Istanbul, come era nei progetti di Behice. L'unico a cui la dottoressa potrà chiedere aiuto sarà Fikret che non esiterà a parlare con Fekeli. Ali Rahmet, spinto da suo nipote, andrà a trovare Mujgan in albergo.

Fikret e Mujgan sempre più vicini dopo la morte di Yilmaz

Le anticipazioni di Terra amara rivelano che nelle prossime puntate Mujgan parlerà con Fekeli e gli chiederà perdono per avergli portato via suo nipote. Fekeli aprirà il suo cuore alla dottoressa, ricordando la fiducia che nutriva nei suoi confronti. Mujgan dirà ad Ali Rahmet di amarlo come un padre e lui si scioglierà in un abbraccio. Fekeli riprenderà Mujgan e il piccolo Kerem Ali al ranch, ma non vorrà sentire parlare di Behice. Quando sarà a Cukurova Mujgan non potrà fare a meno di pensare a Yilmaz e scoppierà a piangere. Fikret ascolterà i pensieri della nipote di Behice che ricorderà tutte le sofferenze passate a causa dell'amore non corrisposto da Yilmaz.

Mujgan, inoltre, non si spiegherà come mai Akkaya abbia privato Kerem Ali della sua eredità. Fikret abbraccerà la dottoressa e asciugherà le sue lacrime. L'intesa tra i due sarà evidente e un bacio passionale darà a entrambi la conferma del legame speciale che si è creato negli ultimi mesi.