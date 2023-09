Cosa succederà nelle puntate di Terra Amara previste nella settimana 18-24 settembre su Canale 5? Le anticipazioni della soap rivelano che sono in arrivo le dolorose puntate incentrate sulla morte di Yilmaz.

Il ricco imprenditore si ritroverà coinvolto in un incidente stradale che non gli darà scampo e per lui arriverà il momento di salutare per sempre i suoi cari.

Un momento che si preannuncia doloroso per tutti gli appassionati della soap, complice anche la promessa che Demir farà a Yilmaz prima di vederlo spirare per sempre.

Yilmaz sospeso tra vita e morte: anticipazioni Terra amara al 24 settembre

Le anticipazioni delle nuove puntate di Terra amara, previste su Canale 5 fino al 24 settembre, rivelano che dopo l'incidente in auto, le condizioni di salute di Yilmaz saranno estremamente complicate.

L'uomo lotterà tra la vita e la morte in un letto di ospedale, mentre i suoi cari saranno disperati da quanto stia succedendo.

In particolar modo Zuleyha non potrà nascondere il suo immenso dolore: la donna si mostrerà provata, dato che il suo progetto di una nuova vita insieme a Yilmaz rischierà di svanire per sempre.

Yilmaz sarà in coma: per i medici ci saranno pochissime chance di ripresa, ma a un certo punto ci sarà il miracolo.

Demir fa una promessa a Yilmaz: anticipazioni Terra amara al 24 settembre

Le anticipazioni di Terra amara rivelano che Yilmaz si risveglierà dal coma e avrà modo di riabbracciare non solo la sua amata, ma anche i suoi due figli.

A quel punto l'uomo chiederà anche di poter parlare con Demir: i due avranno un colloquio da soli, durante il quale si faranno una promessa molto importante.

Yilmaz chiederà a colui che è sempre stato il suo rivale di prendersi cura della sua famiglia e di badare in primis ad Adnan come se fosse figlio suo.

Demir, colpito dalle parole del suo ormai ex nemico, giurerà fedeltà a Yilmaz e gli prometterà che sarà lui a vegliare sulla sua famiglia, nel caso in cui le cose non dovessero andare nel verso giusto.

La morte di Yilmaz: anticipazioni Terra amara 18-24 settembre

Dopo questo risveglio che renderà molto felice Zuleyha, ci sarà l'ennesimo colpo di scena.

Le anticipazioni delle nuove puntate di Terra amara al 24 settembre rivelano che le condizioni di salute di Yilmaz peggioreranno drasticamente, al punto che per lui non ci sarà nulla da fare.

Il suo cuore smetterà di battere, tra l'incredulità della stessa Zuleyha, che aveva creduto in un miracolo. Il momento dei funerali sarà uno dei più dolorosi e tristi in assoluto per tutta la comunità di Cukurova.

Alla veglia funebre parteciperà anche Mujgan, la moglie di Yilmaz, la quale non potrà nascondere il suo dolore per la perdita del padre di suo figlio Kerem Ali.