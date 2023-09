Prosegue su Rai 3 la programmazione della soap tv italiana "Un posto al sole", che viene trasmessa dal lunedì al venerdì con orario di inizio fissato alle ore 20:50. In base alle trame degli episodi in onda da lunedì 18 a venerdì 22 settembre, Roberto e Marina torneranno insieme. I due dovranno fronteggiare Lara, che ormai non ragionerà più. Inoltre Viola sarà convinta del fatto che Damiano è entrato in combutta con Eduardo, mentre Luca deciderà di raccontare a Giulia la verità in merito alle sue condizioni di salute.

Guido si scontra con Massaro

Nella puntata di "Un Posto al sole" che sarà mandata in onda lunedì 18 settembre, Ferri e Marina saranno tornati nuovamente insieme ed ora si prepareranno a contrastare Lara. Quest'ultima dovrà fare in modo di trovare una soluzione, così da non finire nei guai. Intanto Micaela sembrerà essere appassionata da Costabile. Questa cosa però potrebbe metterla in difficoltà con Manuela. Inoltre Otello sarà preoccupato per la sua "bambina". Guido invece si confronterà duramente con Massaro.

Nell'episodio di martedì 19 settembre, sia Giordano che Roberto vorrebbero tenere con loro il piccolo Tommaso. Lara a questo punto dovrà attivarsi per risolvere i problemi, ma non sarà per niente facile.

Nel frattempo Guido e Mariella si sono ripromessi di vedersi meno sia con Bice che con Sergio. Ma alla fine loro due si troveranno chiamati in causa in una situazione tragicomica. In tutto questo Micaela riuscirà a far andare via dallo studio Manuela almeno per una sera.

Luca ha deciso di comunicare a Giulia le sue reali condizioni di salute

Secondo le anticipazioni televisive di mercoledì 20 settembre, non si avranno notizie di Tommaso. Roberto proverà a risolvere da sola la vicenda e non informerà della cosa la polizia. Lara invece non sarà più lucida, in quanto penserà solo a restare nella vita di Ferri.

Intanto Bricca starà sempre più male e Luca assumerà una scelta sofferta, che addolorerà Giulia. Inoltre Bice sarà pronta a vendicarsi dei ripetuti tradimenti di Sergio. Così però farà diventare la vita di Mariella particolarmente problematica.

Nella puntata di giovedì 21 settembre, Viola sarà certa che Eduardo è riuscito a corrompere Damiano. Bruni per questo motivo inizierà a comportarsi con lui in maniera diversa. In realtà lei sconoscerà come stanno realmente le cose e che il poliziotto si trova in pericolo. In tutto questo Luca ha deciso di comunicare a Giulia la verità sulle sue condizioni di salute. Per lei non sarà facile riprendersi dopo avere appreso tutto.

Diana non pensa più a Palladini

In base agli spoiler di venerdì 22 settembre, Palladini non si sarà arreso all'idea di tornare con Diana. Quest'ultima però ormai penserà ad un altro uomo. Intanto Viola sarà amareggiata al pensiero che Renda possa essere entrato in combutta con Eduardo. Infine Rosa apprenderà una notizia scioccante, mentre Giulia guadagnerà qualche soldo extra grazie al supporto di Niko.