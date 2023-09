Le anticipazioni di Terra Amara relative alle puntate in onda su Canale 5 dal 26 al 30 settembre rivelano l'arrivo di una donna a Çukurova, la dottoressa Ümit Kahraman (interpretata da Hande Soral), che sarà in grado di fare breccia nel cuore di Demir Yaman.

Il rientro di Gaffur dalla Germania

Gaffur, deciso a ricominciare una nuova vita in Germania, arriverà a Istanbul, dove però si renderà conto del fatto che gli uomini che gli avevano promesso un lavoro in terra teutonica erano in realtà dei truffatori: di conseguenza, deciderà di rientrare presso la tenuta Yaman sostenendo di avere nostalgia di Cukurova: Demir (interpretato da Murat Unalmis) accetterà di restituirgli il lavoro.

Intanto Zuleyha raccoglierà l'eredità di Hunkar, diventando la nuova signora di Çukurova: dopo essere stata incoraggiata da Sevda, accetterà anche di diventare la nuova presidentessa dell'associazione di beneficienza del paese.

L'incontro di Demir e Umit: un colpo di fulmine

A Çukurova arriverà poi la misteriosa Umit, un personaggio enigmatico che Demir incontrerà casualmente: l'uomo noterà infatti una macchina in panne e deciderà di dare una mano a cambiare una ruota di scorta del veivolo. La proprietaria del mezzo è proprio Umit: Demir rimarrà subito colpito dalla donna che inizialmente non risponderà alle domande circa la propria identità. Poco dopo i telespettatori scopriranno che Umit è in realtà il nuovo primario dell'ospedale di Çukurova: quando la notizia arriverà a Mujgan, la zia Behice le consiglierà di allontanarsi dall'ospedale e di aprire un suo studio a Istanbul, il tutto mentre Fekeli la spingerà invece a rimanere a Çukurova.

Demir intanto deciderà di invitare Umit come sua ospite alla serata di premiazione del miglior imprenditore di Cukurova.

Anticipazioni delle prossime puntate: Demir vuole salvare il matrimonio con Zuleyha

Nelle successive puntate di Terra Amara, i fan verranno a conoscenza di chi sia realmente Umit, giunta a Cukurova come alleata di Fikret, che a sua volta è in collera con Demir per non essere mai stato realmente considerato dal padre naturale Adnan.

Seguendo le direttive impartite dal “falso” nipote di Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alisik), Umit inizierà quindi una relazione extraconiugale con Demir, ma ad un certo punto le cose le sfuggiranno di mano dato che la donna finirà per innamorarsi davvero di lui.

Il suo diventa a poco a poco un autentico sentimento, da qui la sensazione di smarrimento e ansia quando Demir deciderà di concedere una nuova possibilità al suo matrimonio con Zuleyha Altun (Hilal Altinbilek), il tutto nonostante l'uomo avesse promesso ad Umit che avrebbe presto divorziato.

Dapprima la primaria dell'ospedale cercherà pacificamente di riconquistare Demir, ma ricevute delle minacce dell'imprenditore, che la avvisa di stare lontana, deciderà di agire diversamente: grazie al sostegno di Mujgan Hekimoglu (Melike Ipek Yalova), lascerà nell'auto di Demir un braccialetto per far sì che venga rinvenuto da Zuleyha instillando in lei una serie di sospetti circa la fedeltà dell'uomo.