Su Canale 5 proseguono le travolgenti avventure della soap opera turca Terra Amara. Le anticipazioni raccontano che prossimamente, gli occhi saranno puntati sulla new entry Umit Kahraman (Hande Soral). Quest’ultima dopo che Demir Yaman (Murat Ünalmış) metterà fine ai loro incontri clandestini, farà un annuncio inaspettato alla madre Sevda Çağlayan (Nazan Kesal). La dottoressa dell’ospedale di Cukurova farà sapere alla cantante che il ricco imprenditore è il padre della creatura che porta in grembo. La nuova rivale di Zuleyha Altun (Hilal Altinbilek) non avrà alcuna intenzione di abortire su richiesta di Sevda.

Trame turche, Terra amara: Demir capisce di amare Zuleyha, Fikret deciso a vendicarsi del fratellastro

Dagli spoiler turchi sugli episodi della telenovela in programmazione tra qualche settimana, si evince che Fikret (Furkan Palali) si alleerà con l’ex fidanzata Umit per rovinare il fratellastro Demir. Quest’ultimo cadrà tra le braccia della nuova dottoressa di Cukurova, che in poco tempo finirà per innamorarsi di lui seriamente. Il ricco imprenditore addirittura sarà pronto a mettere fine al suo matrimonio con Zuleyha per Umit, alla quale prometterà di chiedere il divorzio proprio per rifarsi una nuova vita con lei.

Ben presto però Yaman si renderà conto di amare soltanto Zuleyha, e per questo motivo, assalito dai sensi di colpa per averla tradita, interromperà la tresca clandestina intrapresa con Umit, la quale non vorrà arrendersi facilmente.

La dottoressa potrà contare sulla vicinanza di Fikret, deciso più che mai a farla pagare al fratellastro Demir per aver vissuto un’infanzia infelice a differenza sua. Questa volta però il nipote di Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alışık) vorrà dare una giusta lezione al parente per aver spezzato il cuore a Umit.

Yaman giura amore eterno alla moglie, Sevda invita Umit a interrompere la sua gravidanza

Sempre nelle prossime puntate, Sevda verrà a conoscenza che Umit è la figlia che in passato aveva abbandonato poiché fu sequestrata da sua cognata e da sua suocera. La cantante incoraggerà la dottoressa a lasciare in pace Demir e Zuleyha, quando l’imprenditore deciderà di rimanere con la moglie giurandole amore eterno con una proposta di matrimonio.

La situazione diventerà più complicata, nell’istante in cui la collega di Mujgan (Melike İpek Yalova) annuncerà alla madre di aspettare un figlio da Yaman.

A questo punto Sevda temendo la reazione furiosa del figliastro Demir, consiglierà a Umit di non portare avanti la gravidanza per non farle correre alcun pericolo: purtroppo l’ex amante del defunto Adnan Yaman non riuscirà a convincere la figlia.