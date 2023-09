Le anticipazioni delle nuove puntate di Terra Amara in programma durante il mese di ottobre su Canale 5, rivelano che ci sarà spazio per le vicende di Zuleyha, la quale si ritroverà a fare i conti con una pesantissima accusa.

Dopo la morte di Yilmaz, i suoi cari si ritroveranno a discutere circa l'eredità lasciata dal ricco imprenditore ai suoi figli.

Zuleyha, però, farà i conti con una accusa a dir poco tremenda e infamante: la donna si ritroverà a dover difendersi da chi sostiene che sia una ladra, che ha solo ingannato Yilmaz.

Zuleyha accusata di essere una ladra dopo la morte di Yilmaz: anticipazioni Terra amara

Nel dettaglio, le anticipazioni di Terra amara del prossimo ottobre rivelano che Mujgan si ritroverà a fare i conti con una spiacevole sorpresa legata all'eredità lasciata da Yilmaz.

La donna e sua zia Mujgan scopriranno che, complessivamente, i soldi destinati al piccolo Kerem Ali sono nettamente inferiori a quei 30 milioni di lire che loro erano certe di dove ereditare.

Un duro colpo per entrambe, al punto che la dottoressa vorrà fare chiarezza su questa situazione e deciderà di puntare il dito direttamente contro Zuleyha, l'ultima donna che è stata al fianco di Yilmaz prima che l'uomo morisse dopo quel terribile e fatale incidente stradale.

Le anticipazioni di Terra amara rivelano che Mujgan si presenterà alla villa da Zuleyha e comincerà ad accusarla di essere una ladra.

Mujgan accusa Zuleyha di aver ingannato Yilmaz: anticipazioni Terra amara

Il motivo? Ha portato via i soldi destinati all'eredità del piccolo Kerem Ali per darli ai suoi figli e come se non bastasse, accuserà la donna di aver ingannato e preso in giro Yilmaz, col solo scopo di mettere le mani sulla sua eredità e sul suo patrimonio.

Insomma, Zuleyha farà i conti con delle accuse a dir poco inaspettate, che la lasceranno profondamente senza parole e fortemente amareggiata.

La donna, infatti, proverà in tutti i modi a far capire a Mujgan di non avere nulla a che fare con tutta questa vicenda e di non aver mai toccato i soldi dell'eredità di Yilmaz.

Zuleyha e Mujgan ai ferri corti: anticipazioni Terra amara

Lo scontro tra le due donne, però, non si placherà e la dottoressa continuerà ad essere ferma e decisa sulla sua posizione, al punto che Zuleyha perderà il controllo della situazione e la caccerà via dalla villa.

Le anticipazioni di Terra amara, però, rivelano che ben presto ci penserà anche la perfida zia Mujgan a dire la sua su questa vicenda.

La donna, infatti, non si farà scrupoli a puntare il dito contro Zuleyha e si dirà pronta a tutto pur di intascare quei 30 milioni di lire che, secondo lei e sua nipote, spettano al piccolo Kerem Ali come eredità di suo padre.