In Terra Amara a Sermin l'attende un destino abbastanza infausto. Lei che ha sempre fatto di tutto per avere una vita agiata, alla fine si ritroverà non solo senza un soldo, ma anche senza qualcuno che tenga veramente a lei. Verrà colta da infarto e saranno le forze dell'ordine a ritrovare il corpo senza vita, ma solo dopo diverse ore dalla morte.

A Çukurova arriva Betül, l'ambiziosa figlia di Sermin

Sermin ha sempre difeso con le unghie e con i denti il suo status da donna borghese. L'ha fatto quando è stata sposata con Sabahattin e anche nella sua storia clandestina con Hatip, ma durante il finale delle quarta stagione di Terra amara le cose andranno diversamente.

A Çukurova tornerà Betül, la figlia di Sermin che per anni ha studiato a Parigi. Non tornerà con buone intenzioni, ma con grandi ambizioni, ovvero entrare in possesso dei beni della famiglia Yaman.

Betül condannata per omicidio, Sermin costretta a lavorare

Betül arriverà al punto di voler uccidere Züleyha. Si presenterà davanti a lei con un pistola, farà partire un colpo, ma Hakan farà da scudo alla sua donna e alla fine sarà lui a morire. Betül si darà alla fuga e Sermin non saprà cosa fare. Rimarrà senza un soldo e sarà difficile andare avanti. Gli amici le offriranno anche del denaro, ma lei rifiuterà.

Betül, alla fine, verrà ritrovata in Siria e consegnata nelle mani della polizia, e Sermin dovrà seriamente pensare al suo futuro.

Avrà bisogno di un lavoro, così si recherà dal sindaco di Çukurova, Lütfiye, che avrà un posto da offrirle.

Sermin diventa la nuova spazzina di Çukurova

In comune hanno solo una posizione lavorativa libera: quella di spazzina. Sermin si vergognerà a svolgere questa mansione, ma non le rimarrà altra scelta. Con le lacrime agli occhi inizierà a pulire le strade di Çukurova.

Ovviamene gli abitanti della città commenteranno la nuova vita di Sermin e lei non farà altro che piangere: preferirebbe morire piuttosto che farsi vedere in quel ruolo.

Il futuro di Betül e Sermin

Che cosa ne sarà del futuro di Betül e Sermin? Grazie a un flashforward si scoprirà tutto. Betül, per l'omicidio di Hakan, rimarrà in carcere 24 anni.

Quanto terminerà il periodo di detenzione non potrà rimanere a Çukurova, perché nessuno la vedrà di buon occhio, così sparirà via e senza lasciare tracce.

Mentre la vita di Sermin non migliorerà e per tutta la vita proseguirà a fare la spazzina, e proprio mentre sarà in servizio se ne andrà via per sempre. Sarà vittima di un infarto e intorno a lei non ci sarà nessuno pronto a prestarle soccorso. Il corpo giacerà per terra per almeno due ore, fino a quando verrà ritrovato dalla polizia, che non potrà altro che avvisare gli operatori sanitari e constatarne il decesso.