Nihan avrà un altro problema da risolvere durante le prossime puntate di Endless love. Si renderà conto che Emir prova un'ossessione per la piccola Deniz: ormai è convinto di essere sua padre. Temerà che la bambina sia in pericolo visto che, come dice Nihan, Emir è più pericoloso sia quando ama che quando odia. Così proverà a farlo ragionare: la bambina ha già un padre e lui non rappresenta niente.

Emir e il suo amore ossessivo

Quando Deniz, inconsapevolmente, chiamerà Emir "papà", farà scattare in lui qualcosa di strano. Crederà che la bambina abbia scelto proprio lui come padre, visto che non può avere accanto Kemal.

Inizierà a nutrire per lei una sorta di ossessione, come ormai da anni sta già facendo con Nihan.

Quando erano più giovani la voleva a tutti i costi, nonostante lei non ricambiasse i suoi sentimenti, per questo ha messo in atto l'omicidio di Linda: per far passare Ozan come assassino e minacciare Nihan con questa vicenda.

Nihan capisce che Emir è ossessionato da Deniz

Nihan, forse presa anche dai suoi problemi personali, non si accorgerà fin da subito di questa ossessione che Emir prova per Deniz. La prima a rendersi conto di qualcosa forse sarà Vildan, perché Emir rientrerà a casa con un sacco di buste: saranno tutti regali per Deniz. Comprerà qualsiasi tipo di vestito o scarpe di tutte le taglie, perché lui non conosce la bambina quindi non sa ciò di cui ha bisogno.

Emir, molto spesso, prenderà la bambina con sé e la porterà a far visita a sua madre Müjgan, che si trova in stato vegetativo in una delle camere della villa del figlio. La situazione più allarmante, però, si verificherà quando Nihan troverà Deniz nel letto di Emir.

Nihan prova a far ragionare Emir

Preoccupata del fatto che la figlia non fosse nella sua culla, Nihan andrà nella camera di Emir e la troverà distesa al suo fianco.

Lui le dirà che la bambina "voleva stare con il suo papà", ma questa cosa inquieterà tanto Nihan, che il giorno seguente penserà subito di agire.

Dopo aver controllato la bambina, vedrà che Emir è intenzionato a entrare nella sua stanza. Gli dirà che la piccola sta dormendo, ma lui entrerà lo stesso. "Deniz ha un padre", dirà Nihan con tono sprezzante ed Emir si arrabbierà parecchio.

"Puoi possedere la mia vita, magari un giorno il nostro matrimonio potrebbe diventare 'reale' e potresti pure conquistare il mio cuore, ma non sei e non sarai mai il padre di Deniz", concluderà Nihan senza temere il marito.

Lui le ricorderà che non deve infrangere le regole e lascerà la stanza, ma tutta la conversazione verrà udita anche da Vildan, che ricorderà alla figlia che forse non dovrebbe mettersi contro Emir. Nihan, però, conosce il suo nemico: "Il suo amore è più pericoloso del suo odio".