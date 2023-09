Cosa succederà nel corso delle prossime puntate di Terra Amara in programma su Canale 5? Le anticipazioni della soap rivelano che gli spettatori avranno modo di vedere come è cambiata la vita dei vari abitanti di Cukurova a distanza di un po' di mesi dalla morte di Yilmaz.

Al centro dell'attenzione ci saranno in primis le vicende di Zuleyha, la quale riprenderà in mano le redini del suo rapporto con Demir e insieme si diranno pronti per convolare nuovamente a nozze.

Come cambia la vita di Zuleyha a Cukurova: anticipazioni Terra amara prossime puntate

Nel dettaglio, le anticipazioni delle prossime puntate di Terra amara rivelano che per Zuleyha non sarà facile riprendere in mano la sua vita dopo aver seppellito il grande amore della sua vita, col quale sognava di costruire un futuro radioso e felice.

Al suo fianco, per cercare di aiutarla a superare questo tremendo lutto, ci sarà Demir che non la lascerà mai sola neppure un solo istante.

L'uomo si rivelerà il vero braccio destro della protagonista femminile della soap opera Mediaset, tanto che ben presto Zuleyha si renderà conto di provare ancora qualcosa di forte nei suoi confronti.

Si riaccende la passione tra Zuleyha e Demir: anticipazioni Terra amara

Sarà proprio Zuleyha a voler rimettere insieme i cocci della loro turbolenta e travagliata storia d'amore che, fino a qualche anno prima, non era mai decollata dato il forte interesse della donna nei confronti di Yilmaz.

Le anticipazioni di Terra amara, però, rivelano che la donna si ritroverà a dover lottare per far vincere questo amore, dato che ben presto a Cukurova arriverà Umit, una giovane e affascinante dottoressa, la quale metterà in crisi Demir.

Tra i due, infatti, ci saranno dei momenti di passione travolgente e la donna finirà per perdere completamente la testa nei confronti del ricco imprenditore.

Demir, però, col passare del tempo si renderà conto che non è Umit la vera donna della sua vita e tornerà sui suoi passi, pronto a riconquistare la fiducia della mamma di sua figlia.

Zuleyha e Demir annunciano il matrimonio: anticipazioni Terra amara

Il colpo di scena ci sarà nel momento in cui Zuleyha e Demir decideranno di uscire allo scoperto e di vivere la loro relazione alla luce del giorno.

Per spazzare via ogni tipo di pettegolezzo e gossip sul loro conto, ecco che i due decideranno di convocare una conferenza stampa ufficiale con la quale annunceranno il loro imminente matrimonio.

Zuleyha e Demir, quindi, si diranno pronti a compiere il grande passo verso il matrimonio e questa volta non dovrebbe esserci nessuno a metter loro i bastoni tra le ruote, a meno che Umit decida di non arrendersi e di provare a riconquistare il ricco Yaman.