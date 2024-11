"Dirò a tutti che hai ucciso Tomas". Con queste parole Petra farà tremare Cruz dopo l'ennesimo rimprovero nelle prossime puntate de La Promessa. Le anticipazioni rivelano che la marchesa avrà da ridire sul comportamento di Petra con i suoi colleghi, ma questa volta la cameriera reagirà molto male minacciando la marchesa.

Le incomprensioni tra Petra e il resto del personale

Il legame tra Petra e Cruz, che sembrava indissolubile, subirà degli importanti cambiamenti nelle prossime puntate. La cameriera personale della marchesa non sarà più la stessa dopo aver saputo che è stata Cruz a volere Feliciano come valletto di Curro e inizierà a cambiare atteggiamento.

Ogni occasione per Petra sarà buona per punzecchiare Cruz, ma questa volta le sue provocazioni si spingeranno oltre e diventeranno una vera e propria minaccia. Tutto avrà inizio con una discussione tra Petra e Romulo sulla gestione dei turni della servitù. Petra si opporrà alle decisione del maggiordomo e attaccherà anche Candela, ma dovrà pagarne le conseguenze. Romulo segnalerà subito a Cruz la cattiva condotta della sua cameriera personale e la marchesa non tarderà a farsi sentire. Quando Petra sarà da sola con Cruz, riceverà un duro rimprovero dalla sua signora che, senza mezzi termini, le dirà che sta diventando un'inutile assistente personale. "Se il resto del personale ti vede come una nemica, diventi inutile per me perché tutti diffideranno di te", spiegherà la marchesa a Petra che non avrà nessuna intenzione di incassare questa offesa.

Il ricatto inaspettato di Petra

Petra dimostrerà di non essere più disposta come un tempo ad accettare i rimproveri senza difendersi. "Una cameriera inutile come me potrebbe farsi sfuggire delle cose", dirà la donna a Cruz, "Non è in grado di mantenere un segreto per sempre". La marchesa chiederà subito spiegazioni a Petra che sarà molto più chiara: "Dirò a tutti che hai ucciso Tomas, essendo diventata inutile potrei sbagliarmi".

A quel punto, Cruz abbasserà i toni e ricorderà alla cameriera che il caso per la morte del marchesino è chiuso da tempo. "Lo sanno tutti che ad ucciderlo è stata quella ragazza che è passata a miglior vita", dirà. Cruz, tuttavia, sarà spaventata e chiederà a Petra: "Cosa vuoi?". La cameriera si limiterà a rispondere: "Il giusto, signora, niente di più".

Petra delusa dalla sua marchesa

Nelle puntate in onda in Italia, Petra ha appena saputo che Cruz ha voluto Feliciano come assistente di Curro. La donna può contare sul sostegno di Ayala ed è subito andata a dirgli tutto, dimostrandogli anche tutta la sua delusione. La marchesa, infatti, ha sempre avuto tutta la sua devozione e Petra non si aspettava che Cruz potesse mettere in pericolo la vita di suo figlio. Per la cameriera personale della marchesa è un momento particolare anche per i sentimenti, perché durante il suo incontro con Ayala si è lasciata andare alla passione con lui.