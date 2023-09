Durante le prossime puntate di Terra Amara verranno a galla i segreti di Sevda. Non solo Demir scoprirà che è la mamma di Ümit, ma verrà anche a galla la vera identità di colei che reputa una donna fedele, quasi come una seconda madre. Infatti Sevda non è il vero nome della donna, che si chiama Fatma Özden

Demir scopre che Ümit è incinta e vuole sbarazzarsi del bambino

La situazione per Demir si farà critica. Sermin, casualmente, troverà tra gli abiti di Züleyha una foto che ritrae Demir in atteggiamenti intimi con Ümit. Sia Sermin che Betül vorranno usare questa foto compromettente per mandare in rovina Demir.

Ne faranno alcune copie e saranno pronte a distribuirle per tutta Çukurova.

In quello stesso istante Demir scoprirà che Ümit è incinta. La ragazza non avrà nessuna intenzione di interrompere la gravidanza, nemmeno quando sarà Demir a chiederglielo. In realtà Ümit non è incinta, tutto farà parte del suo piano per accaparrarsi per sempre Demir.

Ümit viene accolta in casa da Fekeli

Demir, però, non rimarrà con le mani in mano: incaricherà i suoi uomini di rapire Ümit e di portarla da un dottore per farla abortire. La ragazza verrà narcotizzata e condotta in uno studio medico, ma riuscirà a scappare. A trarla in salvo sarà la madre, che la condurrà a casa di Fekeli.

Sevda la porterà da lui perché solo così la ragazza potrà salvarsi dalla furia di Demir, ma ben presto ci sarà qualcosa che farà arrabbiare Fekeli.

Tutta Çukurova sa che Demir è un adultero

Sermin e Betül faranno distribuire per tutta Çukurova la foto compromettente di Demir e Ümit, e quando arriverà anche nelle mani di Fekeli non se la sentirà più di ospitare in casa colei che ha provato a distruggere il matrimonio di Demir e Züleyha, così telefonerà a Sevda e le chiederà di portarla via.

Sevda penserà che la soluzione migliore sia fuggire con Ümit, così andrà alla villa per prendere documenti e soldi, ma non troverà la carta d'identità. Che fine ha fatto?

Demir scopre i segreti di Sevda

Il documento è finito nelle mani di Sermin, che lo porterà dritto da Demir per rivelargli che Sevda e Ümit sono madre e figlia.

Sermin sa già che il cugino potrebbe non crederle, così si presenterà con le prove in mano: l'atto di nascita di Ümit e la carta d'identità di Sevda.

Dal primo documento si evincerà che Ümit in realtà si chiama Ayla Özden e la mamma della ragazza Fatma. Demir non capirà quale nesso ci sia con Sevda, ma lo scoprirà poco dopo, quando Sermin gli mostrerà la carta d'identità della donna: il suo nome non è Sevda Çağlayan, bensì Fatma Özden.

Demir rimarrà di stucco: non solo Sevda gli ha nascosto la sua vera identità, ma gli ha anche nascosto il suo grande segreto riguardante Ümit. Cosa farà ora?