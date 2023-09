Un video presentazione che lo ritrae senza casco a bordo di un monopattino ha suscitato parecchie polemiche nelle ultime ore: Teo Mammucari che ha scelto questo particolare filmato per comunicare ai fan che quest'anno farà parte del cast di Ballando con le stelle.

Teo Mammucari sotto attacco sui social

È dunque ufficiale il trasloco dello showman che da Tu si que vales di stampo Mediaset ha deciso di approdare sulle sponde della Rai al servizio di Milly Carlucci. Un ottimo colpo per la tv di stato, se non fosse che Mammucari è già incappato in uno scivolone social ancora prima di iniziare.

Nel video annuncio postato in rete infatti, Mammucari si riprende a bordo di un monoruota, un monopattino elettrico che non è dotato di manubrio e che utilizzato con una tale leggerezza e senza protezioni andrebbe contro le ultime disposizioni normative che hanno regolamentato l'utilizzo del particolare mezzo di trasporto.

“Sono contento, ma stai attento con telefono con la nuova legge ti tirano via la patente per 3 mesi e 1600 euro di multa”, ha scritto un utente sotto al video. “Cerca di essere di esempio per i giovani e rispetta il codice della strada", "Ti dovrebbero ritirare la patente a vita" e poi ancora: "Complimenti per i video diseducativi che pubblicate! Sul monopattino, senza casco e col cellulare in mano".

L'occhio vigilie del web in definitiva non ha perdonato la leggerezza al conduttore tv che è stato bersagliato da critiche e commenti negativi per una via condotta negativa che potrebbe essere emulata.

Ballando con le stelle: top secret la giuria della nuova edizione

Con l'annuncio di Teo Mammucari salgono a 9 i concorrenti ufficiali di Ballando con le Stelle.

A sfidarsi sulla pista da ballo per contendersi la vittoria finale saranno dunque: Ricky Tognazzi, 68 anni, Rosanna Lambertucci, 77, Carlotta Mantovan, 40, Simona Ventura, 58, Giovanni Terzi, 59, Paola Perego, 57, Antonio Caprarica, 72, Sara Croce, 25 e come detto in precedenza Teo Mammucari. L'ex conduttore ha dunque detto addio a Tu si que vales dopo gli anni in cui ha figurato come giurato accanto a Maria De Filippi, Gerry Scotti e Rudy Zerbi.

Aleggia, invece, il mistero più assoluto circa la giuria che ancora non è stata svelata. Milly Carlucci vuole tenere sulle spine i fan della trasmissione e nelle scorse settimane ha addirittura dichiarato che nessuno dei precedenti giurati verrà confermato. Voci di corridoio però smentiscono la conduttrice e assicurano che ad alzare le palette saranno gli stessi volti di sempre. E dunque, Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni, Carolyn Smith e Selvaggia Lucarelli.