Terra Amara va in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5 e sulla piattaforma streaming Mediaset Play Infinity. Le anticipazioni della fiction daily di matrice turca raccontano che Sermin vivrà un periodo poco edificante a seguito del tradimento con Hatip operato ai danni di Sabahattin, in quanto la madre di Betul si troverà senza una casa nella quale abitare dopo aver fatto la guerra alla defunta Hunkar e a suo figlio Demir. Sermin, difatti, capirà di doversi rimboccare le maniche per sbarcare il lunario e deciderà di accettare anche un mestiere umile come la spazzina, ma la fine della donna verrà sancita da un infarto fulminante.

La morte improvvisa di Yilmaz, intanto, getterà nella disperazione Zuleyha, Mujgan e Fekeli, soprattutto Altun che già pregustava un idillio d'amore col suo amante dopo che entrambi stavano per ottenere il divorzio da Demir e dalla dottoressa. Verrà, infine, organizzato il funerale di Yilmaz e Fekeli noterà che a presenziare alla celebrazione per l'ultimo saluto ci sarà sia Demir che Fikret, ma a mancare all'appello sarà Behice.

Un infarto fulminante sancirà la dipartita di Sermin

Gli spoiler turchi di Terra amara evidenziano che Sermin, dopo aver tradito Sabahattin col diabolico e oramai defunto Hatip, avrà un evidente declino esistenziale. Non ci vorrà molto, difatti, prima che la madre di Betul rimanga senza denaro a disposizione e nemmeno un tetto sopra la testa, quasi come se le reiterate malefatte operate in precedenza, come la guerra fatta al cugino Demir e Hunkar, gli si ritorceranno contro d'improvviso e senza appello.

A un certo punto, Sermin si renderà conto che per raggranellare qualche spicciolo sarà chiamata anche a sbracciarsi per i lavori più umili, così la donna finirà per fare la spazzina a Cukurova e ciò la farà scivolare ancor di più nel baratro emotivo. Sermin morirà d'infarto, da sola.

Behice non presenzierà al funerale di Yilmaz

Le trame turche dello sceneggiato che va in onda su Canale 5 rivelano che la morte di Yilmaz, avvenuta a causa di un incidente d'auto mentre l'uomo si stava recando in ospedale per sincerarsi delle condizioni di salute di Kerem Alì, getterà nello sconforto Fekeli, Mujgan ma soprattutto Zuleyha.

Quest'ultima, dopo che Yilmaz le giurerà amore eterno prima di spirare, non potrà più coronare il suo sogno d'amore con Akkaya, coi due che avevano progettato di trasferirsi in una paese vicino Cukurova e mettere in cantiere un erede.

Arriverà, infine, il momento di organizzare e celebrare il funerale del marito di Mujgan, ma all'ultimo saluto Fekeli si renderà conto che saranno presenti Demir e Fikret ma a mancare all'appello sarà Behice.