Per alcuni giorni i fan di Amici hanno temuto l'arrivo di importanti cambiamenti nella programmazione del talent-show: sul web, infatti, si era sparsa la voce che il daytime non sarebbe iniziato prima di gennaio 2024. Oggi, venerdì 15 settembre, è stato diramato l'elenco delle trasmissioni che occuperanno la fascia pomeridiana di Canale 5 da lunedì 25: il format condotto da Maria De Filippi, dunque, andrà in onda al consueto orario delle 16:10, subito dopo Uomini e donne.

Aggiornamenti sul futuro di Amici

Mancano esattamente nove giorni all'inizio della 23esima edizione di Amici: domenica 24 settembre, infatti, andrà in onda la prima puntata del talent-show, quella che servirà a formare la classe 2023/2024.

Di recente, però, in rete si vociferava che il daytime dello storico format di Maria De Filippi non sarebbe stato trasmesso sin da subito per lasciare spazio agli episodi inediti della soap "La Promessa". Rumor tutti da confermare, dunque, sostenevano che gli appuntamenti pomeridiani incentrati sulla vita degli allievi nella scuola e in casetta, sarebbero slittati a gennaio 2024.

A meno di una settimana dalla registrazione del primo speciale della stagione (attualmente previsto per giovedì 21/09), sui social network ha cominciato a circolare l'elenco dei programmi che saranno trasmessi su Canale 5 nella fascia pomeridiana, quindi prima del preserale.

Sospiro di sollievo per gli spettatori di Amici

A partire da lunedì 25 settembre, dunque, su Canale 5 andranno in onda:

Terra Amara alle 14:10;

Uomini e donne alle 14:45;

Amici alle 16:10;

Grande Fratello alle 16:40;

Pomeriggio 5 alle 16:55.

Mediaset, dunque, ha confermato che il daytime del talent-show di Maria De Filippi sarà regolarmente trasmesso dal giorno successivo allo speciale in cui verrà formata la classe della nuova edizione.

I fan possono tirare un sospiro di sollievo, perché tra dieci giorni potranno iniziare ad assistere a quello che accadrà nella scuola ma soprattutto nella casetta dove andranno a vivere i cantanti e i ballerini del cast.

Il meccanismo del format, dunque, rimane lo stesso di sempre nonostante l'allentamento delle norme anti-Covid: i titolari continueranno ad abitare in una struttura isolata che si trova all'interno degli studi Elios, dove si registra sia il pomeridiano che il serale.

I professori di Amici

Per quanto riguarda i ragazzi che andranno a comporre la classe 2023/2024 di Amici, al momento non si hanno certezze. Da qualche giorno, però, sul web si vocifera che uno dei nuovi cantanti della scuola potrebbe essere un "figlio d'arte": Giovanni Antonacci, figlio di Biagio e nipote di Gianni Morandi, sarebbe in lizza per un banco dell'edizione in partenza domenica 24 settembre.

Soltanto leggendo le anticipazioni che trapeleranno dalla registrazione di giovedì 21/09 si scoprirà se il giovane sarà davvero uno dei titolari del cast oppure se i professori punteranno su altri talenti sconosciuti.

A proposito degli insegnanti, si sa già che Arisa ha lasciato il posto ad Anna Pettinelli (che rientra nella commissione interna dopo un solo anno d'assenza) e che tutti gli altri sono stati riconfermati.

Allo speciale d'esordio dovrebbero partecipare anche alcuni ospiti, tra cui il vincitore della scorsa edizione Mattia Zenzola.