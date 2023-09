Nella puntata di Terra Amara che andrà in onda sabato 23 settembre, Demir si scuserà sinceramente con Yilmaz per il dolore causatogli in passato, ottenendo il perdono di Yilmaz. Quest'ultimo affiderà a Demir la cura di Zuleyha e Adnan nel caso non dovesse farcela. Nel frattempo, Gaffur deciderà di trasferirsi in Germania a causa dei problemi nella villa. Yilmaz morirà confessando il suo amore a Zuleyha. Behice si infortunerà prima del funerale, scatenando pettegolezzi. Demir accompagnerà Adnan alla preghiera in onore di suo padre.

Akkaya affida la sua famiglia a Demir in Terra amara

Yilmaz continuerà ad essere ricoverato in ospedale in gravi condizioni dopo l'incidente in auto, mentre Demir si recherà frequentemente in ospedale per visitare il suo acerrimo nemico e ne approfitterà per scusarsi sinceramente con lui per tutto il dolore che gli ha causato in questi lunghi anni di conflitto e rivalità. Yilmaz lo perdonerà di cuore e gli affiderà la commovente responsabilità di prendersi cura di Zuleyha e di Adnan, nel caso in cui lui non riuscisse a superare questa prova estrema.

Nel frattempo, Fekeli terrà costantemente informati i notabili di Cukurova riguardo alle condizioni di salute di Yilmaz, e in un gesto sorprendente, dichiarerà di fronte a tutti i presenti che da quel momento in poi Demir sarà considerato come un figlio per lui.

La dichiarazione di Fekeli sorprenderà e commuoverà molti, e sembrerà segnare la fine di una faida che ha tormentato le due famiglie per anni.

Yilmaz confessa il suo amore a Zuleyha prima di spirare

Allo stesso tempo, Gaffur comunicherà a Gulten e Cetin il suo desiderio di trasferirsi in Germania, poiché la situazione alla villa è diventata insopportabile, soprattutto a causa dell'arrivo di Sevda.

Mentre Zuleyha continuerà a vegliare su Yilmaz, il suo stato di salute si aggraverà improvvisamente. In un momento toccante e struggente, Akkaya giurerà il suo eterno amore a Zuleyha prima di esalare l'ultimo respiro.

Dopo la morte di Yilmaz, Zuleyha, Mujgan e Fekeli si recheranno in obitorio per vedere il suo corpo e ciascuno di loro si prenderà un momento per congedarsi da lui, esprimendo le loro emozioni e i loro ricordi condivisi.

Invece, prima del funerale, ci sarà un imprevisto: Behice si infortunerà alla caviglia e non potrà partecipare alla cerimonia funebre.

Demir accompagna Adnan alla preghiera serale per Yilmaz

Questo incidente susciterà pettegolezzi e sospetti tra Sermin e Fusun, che insinueranno che Behice si sia infortunata di proposito. Demir, nel frattempo, deciderà di accompagnare Adnan alla preghiera serale in onore di suo padre, dimostrando un segno di rispetto e affetto nei confronti del defunto Yilmaz. Fekeli lo inviterà a restare, sottolineando che ormai lo considera come un figlio, suggellando ulteriormente la pace e la riconciliazione tra le due famiglie.