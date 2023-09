Diversi colpi di scena accadranno nel corso delle nuove puntate di Terra Amara in programma nelle prossime settimane su Canale 5. Le trame turche della soap opera rivelano che Umit fingerà di togliersi la vita per rientrare nelle grazie dell'ex amante Demir Yaman, il quale l'ha preferita a Zuleyha.

Anticipazioni Terra amara: Demir chiude la relazione extraconiugale con Umit

Le anticipazioni di Terra amara rivelano che Umit giungerà a Cukurova per stringere un patto con Fikret, intenzionato a vendicarsi di Demir per essere stato trascurato da suo padre naturale Adnan senior.

Per questa ragione, la direttrice dell'ospedale di Cukurova intraprenderà una relazione extraconiugale con il giovane Yaman per tentare di rovinare le nozze con Zuleyha.

Con il passare del tempo, la donna finirà per innamorarsi davvero di Demir. Una tresca che avrà vita: il ricco imprenditore vorrà dare una nuova chance al suo matrimonio con Zuleyha.

Umit si sentirà presa in giro poiché le aveva promesso che avrebbe divorziato. La primaria all'inizio proverà a riconquistare Demir per poi cambiare idea quando quest'ultimo la minaccerà di stare lontana dalla sua famiglia.

Il ricco imprenditore minaccia l'ex amante

Nelle prossime puntate della soap opera, Mujgan lascerà il braccialetto di Umit nella vettura di Demir per far credere a Zuleyha che suo marito abbia un'amante.

Il giovane Yaman a questo punto riuscirà a cavarsela con sua moglie raccontandole che la direttrice dell'ospedale aveva perso l'oggetto quando le aveva dato un passaggio per un problema alla sua macchina. Demir dimostrerà di non voler mettere in crisi la tranquillità ritrovata della famiglia che sta ricostruendo con Zuleyha e i bambini.

Per questo motivo, il ricco imprenditore farà capire a Umit che non le conviene intralciare i suoi passi se non vuole rischiare grosso.

Umit finge di togliersi la vita

Umit deciderà di unire le forze con Fikret per tornare a fare la guerra alla famiglia Yaman. Il nipote di Ali Rahmet infatti rinuncerà a partire per la Germania dopo aver scoperto che Demir ha affissato la lettera di sua madre Safiye per tutta Cukurova in cui dimostra la buona fede di Adnan senior.

Ed ecco, che Umit telefonerà in piena notte a Demir annunciandogli la sua intenzione di suicidarsi. Il ricco imprenditore si precipiterà a casa della direttrice dell'ospedale, tanto da ritrovarla sul letto apparentemente svenuta con accanto alcuni flaconi di medicinali privi del loro contenuto.

Demir penserà di portare la donna in ospedale ma lei rifiuterà. Una scena che accadrà sotto l'occhio vigile di Fikret, il quale scatterà alcune foto compromettenti ai due personaggi dopo essersi appostato dietro la porta.