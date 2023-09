Nell’ottava stagione de Il Paradiso delle Signore è previsto l’arrivo di tanti nuovi personaggi, pronti a mettere in discussione alcuni equilibri, e parecchi colpi di scena. Nelle puntate in programmazione su Rai 2 il 21 e il 22 settembre 2023, nella consueta fascia pomeridiana, Elvira Gallo (Clara Danese), dopo i diversi tentativi di Salvatore Amato (Emanuel Caserio) per riuscire a conquistarla, metterà un freno al corteggiamento del ragazzo. La ragazza dirà al barista di vederlo solo come un amico.

Episodio Il Paradiso delle signore, del 21 settembre: Umberto vuole scoprire perché Adelaide soffre

Nella puntata in onda su Rai 1 giovedì 21 settembre, Ciro Puglisi (Massimo Cagnina), dopo aver avuto dei sospetti sul comportamento della figlia Agata (Silvia Bruno), scoprirà che ha iniziato a lavorare nel grande magazzino di Conti.

Salvatore e Alfredo (Gabriele Anagni) si sfideranno nel ruolo di modelli per aggiudicarsi la copertina della rivista Paradiso Market. Sia Roberto (Filippo Scarafia) che Vittorio (Alessandro Tersigni) non saranno per niente soddisfatti.

Elvira farà chiarezza con Salvatore una volta per tutte, dicendogli che tra loro non potrà esserci nulla oltre all’amicizia.

Mentre il Commendatore Umberto (Roberto Farnesi) sarà sempre più deciso a capire come mai Adelaide (Vanessa Gravina) sia così sofferente da quando è tornata da Ginevra, la donna si presenterà al Circolo per non mancare a un evento, ma non farà altro che pensare al rifiuto della figlia Odile.

Puntata del 22/09: viene alla luce la verità sulla storia di Matteo, Guarnieri scopre il segreto di Adelaide

Secondo le anticipazioni riguardanti l’episodio di venerdì 22 settembre, Agata si assenterà dal grande magazzino a causa del padre Ciro.

Marcello (Pietro Masotti) interromperà un nuovo incontro casuale tra il fratellastro Matteo (Danilo D’Agostino) e Maria.

Intanto al negozio ci sarà un grosso imprevisto: Matilde (Chiara Baschetti) entrerà in possesso delle fotografie scattate a Salvatore e Alfredo per la nuova copertina del Paradiso Market. La donna a sorpresa suggerirà un’idea al rivale Vittorio.

Finalmente verrà alla luce la verità sulla storia di Matteo, nell’istante in cui andrà a trovare la madre malata in clinica e le dirà di aver ritrovato il fratellastro Marcello.

Umberto invece scoprirà il segreto di Adelaide, ovvero che sta nascondendo di essere la madre di Odile.