Accadranno diversi colpi di scena nel corso delle nuove puntate di Terra Amara in programma tra qualche settimana sui teleschermi di Canale 5. Le trame della soap opera ambientata in Turchia segnalano che Gaffur verrà sorpreso in una situazione imbarazzante. Mujgan infatti lo troverà nella piccola villa con indosso solo un asciugamano. Una scena che scatenerà il panico della dottoressa e l'ira funesta di Demir Yaman.

Anticipazioni Terra amara: Saniye sbatte Gaffur fuori di casa

Le anticipazioni di Terra amara rivelano che Saniye spierà un dialogo tra Gaffur e Gulten, dove scoprirà che il marito ha iscritto un'ipoteca sul terreno che Hunkar aveva donato alla cognata.

Saniye andrà su tutte le furie, tanto da affrontare Gaffur a muso duro. Quest'ultimo ammetterà di essere stato preso in giro circa un'occupazione lavorativa in Germania. Si scoprirà infatti che Gaffur ha pagato un impiegato del comune per ottenere un lavoro più veloce lontano dalla Turchia.

Saniye sarà molto delusa dal comportamento del marito e per questo motivo deciderà di sbatterlo fuori di casa. Gaffur a questo punto troverà alloggio nelle capanne dei lavoratori. Una situazione di cui l'uomo si stancherà molto presto, tanto da voler trovare un'altra situazione.

Mujgan si imbatte nell'ex capomastro con indosso solo un asciugamano

Nelle prossime puntate della soap opera Gaffur si rifugerà nella piccola villa di Mujgan, la stessa in cui aveva trovato alloggio Gulten e Cetin prima di essere sfrattati.

La nuova sistemazione finirà quando verrà beccato in flagrante proprio dalla dottoressa.

Un giorno l'ex capomastro deciderà di concedersi un bagno rilassante nella casa di Mujgan accanto a quella di Zuleyha e Demir. Per questo motivo Gaffur inizierà a gironzolare per casa indossando solo un asciugamano legato alla vita. Mujgan (Melike İpek Yalova) quando lo vedrà inizierà a gridare.

Le urla della donna risuoneranno per tutta la tenuta, tanto da giungere alle orecchie della stessa Zuleyha.

Demir si arrabbierà quando scoprirà cosa ha combinato Gaffur. Il ricco imprenditore non esiterà a licenziare il suo ex capomastro. Di conseguenza l'uomo sarà costretto a lasciare la tenuta in tutta fretta in quanto Saniye (Selin Yeninci) non muoverà un dito a suo favore. Gaffur riuscirà a farsi perdonare da Demir (Murat Ünalmış) e dalla moglie?