Müjgan vivrà un momento di grande imbarazzo nelle prossime puntate di Terra Amara in onda su Canale 5. Facendo un sopralluogo nella piccola villa, che Yilmaz ha lasciato in eredità a Kerem Ali, scoprirà che qualcuno ci sta vivendo abusivamente. Müjgan troverà Gaffur con indosso solamente un asciugamano, legato intorno alla vita, intento a farsi una doccia. A quanto pare l'uomo vive lì perché Saniye l'ha cacciato di casa dopo una lite.

Gaffur va a vivere abusivamente nella piccola villa

Nelle prossime puntate sarà nuovamente lite tra Gaffur e Saniye, al punto che quest'ultima lo caccerà di casa.

L'uomo, senza un tetto sulla testa, si rifugerà nella piccola villa, ossia nella casa che un tempo apparteneva a Sermin, ma che ora è proprietà di Müjgan. In quella casa ci ha vissuto per un periodo Behice, ma da quando la donna è morta la casa è tornata vuota.

Gaffur, però, non prenderà questo soggiorno come una cosa passeggera, anzi con il passare del tempo si sentirà sempre di più a suo agio e si comporterà proprio come se fosse a casa sua. In più continuerà a vivere in quella casa senza avvisare nessuno e proprio a causa di ciò si creerà un fraintendimento.

Müjgan scopre Gaffur a casa sua

Müjgan deciderà di recarsi nella piccola villa per vedere se tutto è a posto e proprio grazie a questa visita scoprirà che qualcuno sta abitando abusivamente nella sua casa.

Troverà tutto in disordine e dei resti di cibo sparsi per tutta la casa.

All'improvviso verrà fuori Gaffur: svestito e con indosso solamente un asciugamano intorno alla vita. Si è appena fatto la doccia e Müjgan appena lo vedrà inizierà a urlare dalla paura, anche perché non avrebbe mai potuto immaginare che l'uomo vivesse a casa sua.

È scontro tra Müjgan e Züleyha

Quando sentiranno le urla, nella piccola villa arriveranno subito Züleyha e Gülten, che si scuseranno con Müjgan per il comportamento di Gaffur. Quest'ultimo si vergognerà per la situazione che si è venuta a creare e le due donne non gli risparmieranno una bella ramanzina.

Züleyha si scuserà personalmente con Müjgan, ma quest'ultima la incolperà di tutto ciò che è successo e di non aver fatto nulla per mandare via Gaffur dalla piccola villa, magari ospitandolo da un'altra parte.

Se ne sarebbe dovuta accorgere prima, invece se n'è fregata della situazione.

Per Müjgan ogni occasione sarà buona per entrare in conflitto con Züleyha e la piccola villa ha già causato dei litigi tra le due in passato. Infatti Züleyha si era molto arrabbiato con Müjgan quando aveva cacciato dalla villa Gülten e Çetin, freschi di matrimonio, per farci vivere la zia Behice, cacciata dal ranch di Fekeli perché aveva trattato male Nazire.