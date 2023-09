Accadranno diversi colpi di scena nel corso delle nuove puntate di Terra amara in programma dal 10 al 16 settembre sui teleschermi di Canale 5. Le trame della soap opera rivelano che Kerem Ali e Mujgan rischieranno di morire nel fiume. Sevda e Saniye, invece, saranno protagoniste di nuovi scontri.

Anticipazioni Terra amara: Kerem Ali e Mujgan rischiano di morire

Le anticipazioni di Terra Amara svelano che Mujgan soffrirà tremendamente dopo che Yilmaz le proibirà di vedere il figlio. Deciderà di rivolgersi a Zuleyha per chiederle aiuto. Colpita dalla sofferenza della rivale, accompagnerà Kerem Ali dalla madre per un rapido saluto.

Mujgan, però, approfitterà di un momento distrazione di Zuleyha per darsi alla fuga con il figlio. Madre e bambino rischieranno di morire tra le rapide di un fiume. La corrente infatti di farli annegare entrambi. Zuleyha non esiterà a gettarsi nelle acque fredde per strappare Mujgan e Kerem Ali da morte certa. Una scena che verrà spiata da Hayri, che metterà al corrente Demir. In questo modo Zuleyha scoprirà che il marito l'ha fatta sorvegliare nuovamente da uno dei suoi tirapiedi.

Fikret scopre che Yilmaz ha venduto i suoi beni a Hunkar

Nelle prossime puntate di Terra amara, Yilmaz scoprirà che Mujgan ha messo in serio pericolo la vita di Kerem Ali. Si scaglierà contro la moglie con estrema violenza, una scena a cui assisterà Zuleyha, che deciderà di intervenire per difendere la donna.

Yilmaz e Ali Rahmet faranno tornare alla tenuta Mujgan e Behice, in maniera tale da controllarle ed evitare comportamenti pericolosi da parte delle due donne, almeno fino alla stipula del divorzio. Nel frattempo Fikret affitterà una casa in gran segreto per poi scoprire che Yilmaz ha venduto tutte le sue proprietà a Hunkar.

Alta tensione tra Sevda e Saniye

Ci sarà tanta tensione per colpa della convivenza forzata tra Sevda e Saniye. La capomastro non avrà nessuna intenzione di obbedire agli ordini della cantante, che si confronterà con Demir per i torti subiti. Demir si arrabbierà aspramente con Saniye, che sarà sconvolta da quanto successo. Problemi che aumenteranno quando scoprirà che il marito è stato autorizzato a trasferirsi in Germania.

L'uomo riceverà una lettera dal centro per l'impiego per trasferirsi lontano dalla Turchia.

Intanto Ali Rahmet accetterà a malincuore che Mujgan e Yilmaz separino le loro strade. Nonostante questo detterà una condizione: Mujgan rimarrà a vivere ad Adana in un'abitazione da lui acquistata.