La soap opera turca Terra amara prosegue il suo consueto appuntamento su Canale 5. Le anticipazioni sulle puntate in programmazione dal 10 al 16 settembre 2023 dicono che Kerem Alì rischierà di morire annegato a causa della madre Mujgan Hekimoglu.

Zuleyha Altun e Yilmaz Akkaya non riusciranno a rifarsi una nuova vita altrove poiché la loro fuga sarà interrotta dalle forze dell’ordine.

Spoiler Terra amara, al 16 settembre: Zuleyha dice a Demir di aver incontrato Yilmaz

Negli episodi che verranno trasmessi da domenica 10 a sabato 16 settembre, Mujgan farà infuriare sia Yilmaz e Fekeli quando confesserà di aver inscenato la sua gravidanza per far rimanere il marito al suo fianco.

Akkaya obbligherà la moglie a vuotare il sacco anche in presenza di Zuleyha; in tale circostanza, Demir capirà che il suo rivale e Altun non hanno smesso di amarsi. Behice e Mujgan verranno portate a Istanbul dagli uomini di Yilmaz, ma a farle tornare a Cukurova ci penserà Fekeli. Akkaya dopo essersi ricongiunto con il figlio Kerem Alì, farà sapere a Nazire di voler fuggire con Zuleyha. Ali Rahmet Fekeli dopo aver trovato una sistemazione a Mujgan e Behice ordinerà a entrambe di stare distanti da Yilmaz, il quale si rifiuterà di far vedere il figlio Kerem Alì alla moglie.

Successivamente Fikret insieme a Fekeli rimprovererà l’infermiera Neriman per aver rivelato pubblicamente che lui ha una tresca clandestina con Mujgan.

Mentre Zuleyha avrà un nuovo appuntamento segreto con Yilmaz, suo marito Demir sarà alla sua disperata ricerca. Altun non appena rientrerà alla villa dirà al marito di aver incontrato Akkaya poiché è innamorata di lui: sia Sevda che Zuleyha rimarranno senza parole dalla reazione di Demir, che per la prima volta si mostrerà comprensivo.

A non credere nella buona fede del ricco imprenditore sarà Yilmaz, e per questa ragione dirà alla sua amata di fuggire al più presto.

Rasit viene licenziato, Mujgan tenta di fuggire con il figlio

Rasit nasconderà in un vaso di fiori un anello acquistato per Fadik che per sbaglio finirà nelle mani della nonnina Azize: quando l’uomo cercherà di riprendersi il gioiello, Sevda lo licenzierà con l’accusa di aver commesso un furto.

Zuleyha rapirà Kerem Alì per consentire a Mujgan di rivederlo: quest’ultima non rispetterà l’accordo stretto con la sua rivale, poiché tenterà di fuggire con il suo bambino. La dottoressa e il figlio rischieranno l'annegamento dopo essere caduti nel fiume e a salvarli sarà Zuleyha sotto lo sguardo di Hayri, uno degli uomini di Demir. Altun scoprirà di essere stata pedinata, mentre Akkaya minaccerà Mujgan per aver fatto rischiare la vita a loro figlio: la dottoressa potrà contare sul supporto di Altun.

Yilmaz con l’approvazione di Fekeli deciderà di far tornare Mujgan e Behice alla tenuta per tenerle sotto controllo. Intanto Fikret, dopo aver preso in affitto una casa in segreto, verrà a conoscenza che Akkaya ha venduto le sue proprietà a Hunkar.

Demir si infurierà con Saniye quando Sevda gli dirà che la governante non esegue i suoi ordini. Sempre Saniye apprenderà ,grazie alla figlia adottiva Uzum, che suo marito Gaffur potrà trasferirsi a Germania.

Fekeli accetterà il divorzio tra Yilmaz e Mujgan alla sola condizione che quest’ultima resti a vivere ad Adana, mentre il piccolo Kerem Alì con il padre: la dottoressa progetterà di fuggire con il bambino per non separarsi da lui. Akkaya e Zuleyha saranno decisi a scappare durante la cerimonia di celebrazione della morte di Hunkar.

Fadik e Saniye difendono Rasit, Fekeli furioso con Akkaya

Rasit, dopo essere sparito nel nulla, dirà a Fadik di essere stato licenziato; sia quest’ultima e Saniye prenderanno le difese del ragazzo.

In seguito, Zuleyha somministrerà un potente sonnifero in una bevanda facendo sprofondare tutti i residenti della tenuta Yaman in un sonno profondo. La fanciulla approfitterà di questa occasione per fuggire con Yilmaz e i loro bambini in piena notte. Purtroppo, Altun e Akkaya verranno fermati dalla polizia, e una volta arrivati in commissariato ci sarà l’arrivo di Demir, il quale porterà con sé sia i figli Adnan e Leyla e la moglie. Fekeli, invece, si arrabbierà con Yilmaz e gli dirà di non considerarlo più il suo figlioccio per aver cercato di scappare con Kerem Alì senza avvisarlo.