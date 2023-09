A Terra Amara i colpi di scena sono all'ordine del giorno, e le anticipazioni annunciano che presto Fadik sarà sotto i riflettori. La ragazza continuerà a portare avanti la sua storia d'amore con Rashid, e i due fisseranno anche la data del matrimonio, ma qualcosa andrà storto.

Il giorno più bello della vita si trasformerà in un incubo per Fadik, perché Rashid scapperà prima di arrivare all'altare. I due si chiariranno e prepareranno le nozze per un altro giorno, ma anche questa volta succederà qualcosa di inaspettato.

Una donna si presenterà poco prima delle promesse e urlerà contro Rashid, spiegando di essere sua moglie e di avere un figlio con lui.

Anticipazioni Terra amara: Fadik piantata all'altare

Le anticipazioni di Terra amara raccontano che Fadik avrà una vita sentimentale molto movimentata. La ragazza sembrerà aver trovato finalmente l'amore accanto a Rashid, ma non sarà tutto rose e fiori tra loro. I primi problemi inizieranno ad arrivare quando la coppia deciderà di sposarsi, approfittando della cerimonia organizzata alla tenuta per Gulten e Cetin e per tutte le giovani coppie di Cukurova.

Poco prima di arrivare all'altare, Rashid fuggirà piantando in asso la sua sposa. Per il dolore, Fadik preferirà assistere al matrimonio dei suoi amici dalla finestra per non rovinare la festa con il suo cattivo umore.

Anticipazioni prossime puntate: Rashid riconquisterà Fadik

Le prossime puntate di Terra amara avranno come protagonisti Fadik e Rashid. Quest'ultimo non si presenterà il giorno delle nozze, mandando in crisi Fadik che avrà il cuore spezzato. Col tempo, tuttavia, Rashid riuscirà a recuperare il suo rapporto con la fidanzata, spiegando di aver avuto solo paura del grande impegno.

I due fisseranno un'altra data per le nozze, e alla tenuta si preparerà la festa per celebrare l'unione. Tutto sembrerà procedere per il meglio, ma un altro imprevisto impedirà a Fadik e Rashid di essere felici.

Rashid è sposato e ha un figlio

Gli spoiler di Terra amara rivelano che il giorno del matrimonio per Fadik si trasformerà per l'ennesima volta in un incubo.

Durante i festeggiamenti, infatti, una donna interromperà la festa con le sue urla: "Come puoi farmi questo?", chiederà a Rashid.

Nessuno capirà cosa stia succedendo, e Demir interverrà per far calmare la donna, chiedendole il motivo della sua irruzione. A questo punto si scoprirà che Rashid è già sposato e ha anche un figlio.

Fadik sarà sconvolta e sul punto di svenire, e chiederà al suo fidanzato se quello che sta dicendo la donna sia vero. Rashid non pronuncerà una parola, e il suo silenzio sarà già una risposta. Come andrà a finire tra i due innamorati?

Tenendo conto delle anticipazioni di Terra amara relative alle puntate che andranno in onda prossimamente su Canale 5, si apprende che Rashid e Fadik saranno l'unica coppia che durerà fino alla fine, e quindi si intuisce che, in qualche modo, i due riusciranno a chiarirsi.