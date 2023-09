La soap opera turca Terra Amara prosegue la messa in onda su Canale 5 e regalando momenti di forte tensione. Gli spoiler sui nuovi episodi raccontano che dopo che Behice Hekimoglu si toglierà la vita, la nipote Mujgan Hekimoglu entrerà in crisi in quanto temerà di pagare le conseguenze dei crimini commessi dai suoi defunti parenti.

Sevda Çağlayan si sentirà tradita dal defunto amante Adnan Yaman, quando scoprirà che in passato si è rifiutato di crescere il figlio illegittimo.

Trame turche Terra amara: Behice si toglie la vita, Mujgan consolata da Fekeli e Fikret

Prossimamente i telespettatori assisteranno alla resa dei conti finale tra Demir e Behice. Il ricco imprenditore scoprirà che a mettere fine all’esistenza della madre Hunkar è stata Behice e non perderà tempo per affrontarla e vendicarsi. Non appena verrà alla luce il coinvolgimento della donna con la morte della signora Hunkar, Behice cercherà di andarsene via dalla città con la vettura di Mujgan, ma veràà inseguita da Fekeli e Altun. La macchina si romperà e Behice sarà costretta a fuggire a piedi in mezzo a un bosco. I due la raggiungeranno pure lì e sarà in quell'istante che Behice confessare di aver ucciso Hunkar per impedirle di sposare Fekeli.

Alla fine anche Mujgan e Fikret raggiungeranno Behcie, e la ragazza inviterà la zia a costituirsi alla polizia. Subito dopo ci sarà l’arrivo di Demir, determinato a farla pagare all’assassina di sua madre. Minaccerà di uccidere Behice puntandole contro la sua pistola, ma lei non vorrà morire per mano di Demir e si toglierà la vita gettandosi da un dirupo.

La morte della donna getterà nello sconforto Mujgan, la quale verrà confortata sia da Fikret, che sarà l'unico ad accompagnarli ai funerali della donna che avranno luogo a Istanbul. Mujgan soffrirà anche perché la vicenda verrà raccontata sui giornali e temerà che la gente possa incolparla per ciò che è stato commesso dalla zia.

Demir minacciato da Fikret, Zuleyha e Sevda indagano

Sempre dagli spoiler si evince che Demir verrà minacciato attraverso dei messaggi anonimi che metteranno in cattiva luce il suo defunto padre Adnan. Nessuno saprà che in realtà si tratti di Fikret.

Zuleyha e Sevda, all’insaputa dell'imprenditore, si recheranno a Istanbul per far visita alla moglie di un maggiordomo che in passato lavorava alla tenuta Yaman. Le due avranno modo di apprendere che molti anni prima una donna si era presentata alla villa insieme a un bambino, sostenendo che fosse il figlio illegittimo di Adnan Senior, ma quest'ultimo cacciò in malo modo gli ospiti. Sevda rimarrà parecchio delusa dal comportamento del suo defunto amante e in qualche modo si sentirà anche tradita.