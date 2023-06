In Terra Amara Behice confesserà ciò che tutti si aspettavano da tempo: è stata lei a uccidere Hünkar e l'ha fatto per il disprezzo che provava nei suoi confronti. Una confessione che anticiperà la sua morte, perché Behice sceglierà di togliersi la vita buttandosi da un dirupo.

Behice tenta la fuga

Behice si renderà conto che la sua libertà ha le ore contate, così progetterà di fuggire da Çukurova. Metterà alcune cose in una borsa e sarà pronta a scappare via. L'unica cosa che la bloccherà saranno i soldi, non ne avrà abbastanza per farsi una nuova vita altrove e proverà a cercare qualcosa nella casa dei suoi vicini, ovvero quella di Saniye e Gaffur.

Rovisterà dappertutto e alla fine, sollevando un piatto decorativo appeso al muro, troverà un buco, dove all'interno sono nascosti dei soldi. Li prenderà e scapperà via.

Parte la caccia a Behice

Intanto Müjgan scoprirà che la zia ha avvelenato i suoi mariti Lütfi Çuhadaroğlu e Rüştü Kalender, e che il padre l'ha aiutata a salvarsi falsificando il certificato di morte. Un colpo al cuore per la giovane, che vorrà subito un confronto con la zia.

La ragazza, però, non farà in tempo, perché la zia giungerà in ospedale, ruberà la macchina della nipote e fuggirà via. Contemporaneamente anche Züleyha avrà la conferma che Behice ha ucciso i suoi mariti, e che di conseguenza è l'assassina di Hünkar. Lo dirà a Fekeli ed entrambi temeranno di non riuscire ad acciuffarla, ma Fekeli non si darà per vinto: radunerà i suoi uomini e inizierà la caccia.

Behice ha le ore contate

La notizia di Behice assassina si spargerà a macchia d'olio: Sermin lo dirà a Demir, mentre Fikret andrà da Müjgan, visto che ha saputo grazie a Bahtiyar che la zia le ha rubato la macchina. Se Demir cercherà Behice per ucciderla, Müjgan vorrà evitare che lo faccia, così grazie a Fikret andrà a cercarla per scongiurare il peggio.

Intanto Behice sarà in fuga, ma Fekeli riuscirà a starle dietro. La macchina di Müjgan, però, avrà un problema e si fermerà improvvisamente, così la donna sarà costretta a darsela a gambe in mezzo al bosco. Ghiotta occasione per Fekeli e Züleyha per inseguirla, e alla fine riusciranno a raggiungerla.

Fekeli invita Behice a togliersi la vita

Fekeli darà a Behice la possibilità di uccidersi porgendole una pistola, ma la donna invece la punterà contro di lui. Nel frattempo anche Müjgan e Fikret raggiungeranno la donna, e la nipote la pregherà di non sparare a nessuno.

Sarà proprio in quel momento che Behice ammetterà: "La morte di Hünkar è opera mia, l'ho uccisa perché era una donna disgustosa". Behice intimerà a Fekeli di darle le chiavi della macchina per permetterle di scappare, ma lui non lo farà. Proverà a sparargli, ma Fekeli è stato più furbo di lei e le ha dato una pistola scarica.

La morte di Behice

Behice sarà con le spalle al muro, non saprà più cosa fare, visto che non può neanche fuggire, ma sarà l'arrivo di Demir a cambiare le cose.

Quando le punterà una pistola contro, la donna penserà che anche in punto di morte vuole la sua dignità, così invece di morire per mano di Demir si butterà in un dirupo.

Sarà così che arriverà la fine di Behice, tra l'orgoglio di Fekeli e la disperazione di Müjgan.