In Terra Amara Sevda morirà e Demir si prenderà la responsabilità di seppellire il suo corpo, questo per far sì che Ümit non venga arrestata per l'omicidio della madre. Per questo terrà il corpo di Sevda nel cofano della macchina, ma Züleyha inizierà a sospettare qualcosa, dopo che noterà delle macchie di sangue sotto l'auto di Demir.

Sevda muore e fa a Demir una richiesta particolare

Demir si troverà direttamente coinvolto nell'omicidio di Sevda, anche se non sarà lui a commetterlo. Sarà Ümit a uccidere la madre, anche se accidentalmente. La sua intenzione sarebbe stata quella di far fuori Demir, ma Sevda gli ha fatto da scudo dando la vita per lui.

Prima di morire, però, Sevda farà una particolare richiesta a Demir: fare di tutto per impedire che Ümit finisca in carcere per il suo omicidio. Nonostante Ümit gliene stia combinando di tutti i colori, Demir deciderà di tener fede alla promessa.

Demir conserva il corpo di Sevda nella sua auto

Dopo la morte di Sevda, Demir tornerà a Villa Yaman e continuerà con la sua vita di sempre, anche se avrà un enorme dolore che lo torturerà dentro. A casa sua ci saranno come ospiti a cena Sermin e Betül, ma lui sarà totalmente assorto dai suoi pensieri e non mangerà nemmeno un boccone. Che cosa starà pensando Demir?

Sicuramente al fatto che nella sua macchina ci sia il corpo di Sevda. Non sarà per niente facile conservare nella propria auto il corpo di colei che considera come una seconda madre e che in più ha dato la sua vita per proteggerlo.

I sospetti di Züleyha

Demir penserà a come sbarazzarsi di quel cadavere, deve seppellirlo il più in fretta possibile e senza farsi vedere da nessuno. Ci sarà, però, un problema. Passando per il garage Züleyha noterà che dalla macchina di Demir gocciola del sangue e inizierà a essere sospettosa. Capirà che nel comportamento del marito c'è qualcosa che non va, ma lui con una scusa proverà a dissuadere la moglie dall'indagare più a fondo.

In tutto ciò, che cosa ne sarà di Ümit? Dopo la morte di Sevda, Demir le ha chiesto di lasciare Çukurova, ci avrebbe pensato a lui a prendersi cura del corpo di Sevda e a seppellirlo, senza ovviamente denunciarla alla polizia.

Ümit non si arrende

Ümit, però, all'inizio sembrerà non arrendersi e pronta a fare il tutto e per tutto per riconquistare Demir, ma alla fine solleverà bandiera bianca e lascerà a Demir la possibilità di agire secondo i suoi tempi e di occuparsi del cadavere di sua madre.

Sarà così che, una notte, Demir prenderà il corpo di Sevda e andrà a seppellirlo in un posto lontano da Çukurova. Quando le dirà per sempre addio lo farà con le lacrime agli occhi e le chiederà perdono per come sono andate le cose.