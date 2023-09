In Terra Amara Demir nasconderà un grande segreto: Sevda è morta a causa di un colpo inflittole dalla figlia Ümit. È stata la donna, prima di esalare l'ultimo respiro, a chiedergli di proteggere la figlia e di non denunciarla alla polizia, per questo Demir seppellirà di nascosto il corpo di Sevda.

Demir scopre i segreti di Sevda

Demir ha sempre considerato Sevda come una seconda madre, ma durante le prossime puntate il loro rapporto si incrinerà e tutto per via dell'arrivo di città di Ümit. Apparentemente solo la nuova direttrice dell'ospedale di Adana, ma con il passare del tempo si rivelerà una delle alleate di Fikret nella sua eterna vendetta con Demir e non solo: è la figlia segreta di Sevda.

Demir scoprirà tutto grazie a Sermin, dopo che Ümit gli rivelerà di aspettare un bambino da lui. Quest'ultima sarà solo una bugia per provare a riconquistare Demir e invece servirà solo ad allontanarlo di più. Demir non solo proverà a farla abortire, ma alla fine darà dei soldi a lei e alla madre per lasciare Çukurova.

Ümit uccide Sevda

Se Sevda sarà contenta di farsi una vita altrove con la figlia, la stessa cosa non si potrà dire di Ümit, che davanti all'ennesimo scontro con Demir proverà a ucciderlo. Gli sparerà contro un colpo, ma Sevda farà da scudo a Demir e sarà lei a morire.

Tra gli ultimi desideri gli chiederà di non permettere che Ümit finisca in carcere per il suo omicidio e Demir manterrà la parola.

Sarà lui a prendersi cura del corpo di Sevda, senza dire nulla alla polizia.

I sospetti di Züleyha

Il tutto avverrà, ma non senza problemi, visto che Demir sarà costretto a tenere il corpo di Sevda nel bagagliaio dell'auto, pronto per seppellirlo, ma proprio da sotto la macchina scivoleranno delle gocce di sangue e Züleyha se ne accorgerà.

Demir riuscirà a inventarsi una scusa, ma non avrà altro tempo da perdere: non potrà più tenere nella macchina il cadavere di Sevda, dovrà seppellirlo al più presto. Anche perché, a causa di quel corpo in macchina, potrebbe essere accusato di omicidio.

La disperazione di Demir

Demir si dirigerà vero il luogo in cui vorrà seppellire Sevda e il tragitto non sarà senza ostacoli, visto che dovrà superare indenne un blocco della polizia.

Alla fine ci riuscirà e per lui non sarà per niente facile seppellire colei che ha sempre considerato come una madre.

Mentre scaverà non smetterà di piangere. Si sentirà anche in colpa per non aver mantenuto la promessa fatta al padre, ovvero quella di proteggere Sevda. Prima di seppellirla, Demir avrà modo di darle il suo ultimo saluto: "Ti prego, perdonami, ma ora puoi finalmente riposare in pace". Inoltre le prometterà che non denuncerà mai alla polizia Ümit per l'omicidio commesso, ma sarà veramente così?"