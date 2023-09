Le anticipazioni delle nuove puntate di Terra amara previste nel corso delle prossime settimane su Canale 5, rivelano che Fekeli si ritroverà a fare i conti con una scoperta che lo lascerà senza parole.

L'uomo, infatti, verrà a sapere che Mujgan ha intenzione di lasciare al più presto Cukurova e trasferirsi a Istanbul assieme a suo figlio Kerem Ali.

L'uomo resterà spiazzato dato che, in questo modo, gli toglieranno la possibilità di veder crescere suo nipote e come se non bastasse si ritroverà ad essere umiliato dalla perfida Behice.

Fekeli scopre che Mujgan sta per trasferirsi: anticipazioni Terra amara

Nel dettaglio, le anticipazioni delle prossime puntate di Terra Amara rivelano che dopo la morte di Yilmaz, Mujgan deciderà di lasciare definitivamente Cukurova e di trasferirsi a Istanbul assieme a suo figlio e alla zia.

Una decisione che, inizialmente, la donna porterà avanti in gran segreto dato che non metterà subito al corrente Fekeli di quello che sta succedendo e del fatto di aver deciso di vendere la proprietà che le è stata lasciata in eredità da Yilmaz per trasferirsi in un'altra città.

Ben presto, però, la verità verrà a galla e sarà Nazire a svelare a Fekeli questa novità che potrebbe rivelarsi un terremoto nella sua vita.

Fekeli distrutto perché non vedrà più Kerem Ali: anticipazioni Terra amara

Fekeli, infatti, resterà a dir poco spiazzato e sorpreso nel momento in cui scoprirà che Mujgan ha scelto di lasciare Cukurova e in tal modo impedirgli di poter vedere crescere il piccolo Kerem Ali, al quale è affezionatissimo.

L'uomo, quindi, chiederà spiegazioni alla dottoressa e vorrà sapere da lei tutta la verità su quanto sta succedendo e il perché di questo segreto che gli sta tenendo nascosto.

Mujgan sarà fortemente imbarazzata e non riuscirà a trovare le parole giuste per spiegare il perché di questa sua scelta e a quel punto Fekeli le farà presente quanto sia importante per lui Kerem Ali, dato che è ciò che gli permette di poter avere un ricordo di Yilmaz.

Behice umilia Fekeli: anticipazioni Terra amara nuove puntate

Immediata la reazione di Behice che, a quel punto si intrometterà nella discussione e senza pensarci su due volte non si farà scrupoli ad umiliare Fekeli.

"Perché pensi che Kerem Ali sia tuo nipote? Non siete parenti, se avessi adottato Yilmaz legalmente allora potresti avere ragione e avere il diritto di parlare in questo modo, ma non sei nella posizione di farlo", sbotterà la perfida donna che in tal modo creerà un grande imbarazzo in casa, lasciando pietrificato Fekeli ma anche la stessa Mujgan, la quale prenderà le distanze dal discorso perfido di sua zia.