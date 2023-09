Le anticipazioni delle prossime puntate di Terra Amara in programma su Canale 5, rivelano che ci sarà spazio per un ritorno di fiamma che avrà come protagonisti Zuleyha e Demir.

Tra i due si riaccenderà la fiamma della passione e insieme decideranno di riprendere in mano le redini del loro legame affettivo, pronti a lasciarsi alle spalle il passato.

Nel corso delle puntate ci sarà spazio anche per una scoperta inattesa: Demir, infatti, verrà a sapere che Zuleyha è in dolce attesa di un bebè.

Ritorno di fiamma tra Zuleyha e Demir: anticipazioni Terra amara

Nel dettaglio, le anticipazioni delle nuove puntate di Terra amara rivelano che dopo la morte di Yilmaz ci sarà spazio per un po' di sorprese e colpi di scena che non passeranno inosservati.

Zuleyha, infatti, deciderà di concedere una seconda chance a Demir che nel frattempo dimostrerà di essere cambiato e di non essere più quell'uomo crudele e spietato del passato.

A quel punto, quindi, tra i due si riaccenderà la fiamma della passione e si diranno pronti a ripartire da zero, intenzionati a non commettere più gli stessi errori del passato.

Una svolta importante che, tuttavia, non passerà inosservata, dato che la donna si lascerà andare nuovamente alla passione col padre di sua figlia.

Zuleyha fa degli accertamenti medici: anticipazioni Terra amara

Il colpo di scena non tarderà ad arrivare, perché le anticipazioni delle nuove puntate di Terra amara rivelano che nel giro di poche settimane dopo questo ritorno di fiamma, Zuleyha inizierà ad avere degli strani malori che la renderanno particolarmente preoccupata.

La donna, quindi, deciderà di sottoporsi a degli accertamenti medici ma inizialmente preferirà non far preoccupare nessuno dei suoi familiari, compreso Demir.

Zuleyha farà le sue visite mediche in gran segreto e, proprio durante l'incontro col ginecologo, scoprirà di essere in dolce attesa del suo terzo figlio.

Demir scopre che Zuleyha è incinta: anticipazioni Terra amara prossime puntate

Una rivelazione del tutto inaspettata e sorprendente per Zuleyha che, dopo aver appreso la notizia della gravidanza, deciderà di tenerla per sé almeno nella fase iniziale, confessandolo solo a Sermin.

Peccato, però che quest'ultima non sarà in grado di tenere per sé la rivelazione della sua amica e alla fine confesserà la verità al diretto interessato.

Le anticipazioni delle nuove puntate di Terra amara rivelano che Demir scoprirà così da Sermin che Zuleyha aspetta un figlio da lui.

Una notizia che lo renderà molto felice, al punto che correrà subito dalla sua amata per chiedere la conferma ufficiale della gravidanza che segnerà il loro nuovo inizio assieme.

La nuova vita di Zuleyha e Demir pronti a diventare genitori: anticipazioni Terra amara

La conferma non tarderà ad arrivare: Zuleyha, infatti, non potrà nascondere l'evidenza e confesserà al suo amato di essere in dolce attesa del suo terzo figlio.

Adnan e la piccola Leyla, quindi, avranno un fratellino/sorellina e tutti in casa Yaman si diranno entusiasti e pronti ad accogliere il nuovo arrivato, che porterà un po' di gioia e serenità all'interno della famiglia, dopo il periodo buio e i terribili lutti che hanno sconvolto Cukurova nell'ultimo periodo.