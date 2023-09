Cambio programmazione per Terra amara nella fascia pomeridiana di Canale 5 a partire dal prossimo 24 settembre. Le novità riguarderanno in primis la messa in onda nella domenica pomeriggio, dopo che in queste ultime settimane la soap è tornata in onda nuovamente con episodi extra-large.

Le cose cambieranno con il ritorno di Amici 23, il talent show ideato e condotto da Maria De Filippi pronto a tener nuovamente compagnia al pubblico per tutta la durata della stagione tv 2023/2024.

Cambio programmazione Terra amara: cancellata dal 24 settembre

Nel dettaglio il cambio programmazione per Terra amara prenderà il via il prossimo 24 settembre, quando ci sarà la sospensione della puntata domenicale.

Mediaset, con il ritorno di Amici 23 condotto da Maria De Filippi, si ritroverà a fare a meno delle soap nella fascia della domenica pomeriggio, puntando sul talent show che darà poi la linea a Verissimo condotto da Silvia Toffanin.

Di conseguenza, la puntata festiva di Terra Amara della durata di due ore risulta cancellata dalla programmazione e dal palinsesto di Canale 5, ma resisterà al sabato pomeriggio, dove continuerà ad andare in onda con le puntate speciali della durata di due ore.

La nuova programmazione di Terra amara nel palinsesto autunnale

Contrariamente a quanto era stato annunciato in occasione della presentazione dei palinsesti, non ci sarà spazio neppure per la messa in onda di puntate speciali della soap opera nella fascia serale di Canale 5.

Terra amara, quindi, proseguirà nel daytime feriale e poi al sabato pomeriggio, prima dell'appuntamento con Verissimo.

Intanto gli ascolti continuano a premiare la soap opera che, in questi ultimi mesi ha saputo conquistare e intercettare una fetta ancora più elevata di spettatori, toccando punte di 2,8 milioni di spettatori in piena estate con picchi che hanno sfiorato anche il 27% di share.

La morte di Yilmaz al centro delle prossime puntate di Terra amara

Tanti colpi di scena stanno per arrivare anche nel corso delle prossime puntate della soap opera che saranno trasmesse durante il mese di settembre in tv.

Le anticipazioni di Terra amara rivelano che ci sarà spazio per l'addio a Yilmaz, l'uomo che ha conquistato il cuore di Zuleyha, destinato ad uscire di scena prima del finale della soap.

Yilmaz si ritroverà infatti coinvolto in un terribile incidente stradale che non gli darà via di scampo e le sue condizioni di salute verranno considerate fin dal primo momento estremamente gravi.

Nel giro di pochi giorni, l'uomo si aggraverà al punto che i medici si renderanno conto che non c'è nulla da fare.