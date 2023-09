Nella puntata di Un posto al sole del 25 settembre ci saranno colpi di scena e novità per i protagonisti della soap di Rai 3. Le anticipazioni rivelano che Roberto sarà deciso a denunciare Lara grazie ai consigli di Marina. Nel frattempo le ricerche di Ida e Tommaso saranno ancora in corso e Ferri sarà in pena per il piccolo, mentre Giordano avrà un'intuizione che potrebbe portare al ritrovamento del bambino. Durante la puntata verranno trattate anche le vicende di Nunzio, che tenterà di non pensare a Rossella, mentre Alberto continuerà a corteggiare Diana, ma la donna proverà a fare venire fuori la vera natura dell'avvocato Palladini.

Un posto al sole, trama 25 settembre: Marina convince Roberto a denunciare Lara

Nei recenti episodi di Un posto al sole, Marina ha giocato un ruolo chiave per smascherare Lara. Grazie al suo sesto e alle prove raccolte, Roberto ha iniziato a pensare di non essere il padre di Tommaso e si è convinto a far fare un test del Dna al bambino. Lara ha saputo le sue intenzioni e si è infuriata, negandogli la possibilità di fare l'esame. Nella puntata di lunedì 25 settembre, invece, Marina riuscirà a convincere Roberto a denunciare Lara Martinelli.

Un posto al sole, episodio 25/9: Ida e Tommaso sono spariti, Marina ha un'intuizione

Roberto e Marina saranno in pena per il piccolo Tommaso. Le anticipazioni dell'episodio di Un posto al sole del 25 settembre rivelano che Ida e il figlio spariranno nel nulla.

Le ricerche saranno ancora in corso, ma non ci saranno notizie positive: la ragazza e il bambino non si troveranno. Marina, ancora una volta, avrà un'intuizione e seguirà una nuova pista, per scoprire dove sia il piccolo. Al momento le indiscrezioni trapelate in rete non forniscono dettagli in più su cosa scoprirà Marina e se Roberto potrà riabbracciare Tommaso.

Un posto al sole, puntata 25/9: Nunzio cerca di dimenticare Rossella

Nella puntata di Un posto al sole di lunedì 25 settembre verranno trattate anche le vicende di Nunzio. Da quando ha saputo che Rossella sta per convolare a nozze con Riccardo, è diventato di cattivo umore. Le anticipazioni della soap rivelano che Nunzio cercherà di "stordirsi" per non pensare alla figlia di Silvia.

Attualmente, però, non è chiaro se lo chef arriverà a ubriacarsi per non pensare alla dottoressa o se escogiterà altro, pur di soffocare i suoi sentimenti. Nel frattempo Alberto continuerà a corteggiare Diana e la donna deciderà di mettere alla prova l'avvocato Palladini, per fare venire fuori la sua vera natura.