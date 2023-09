Che cosa ci facevano nella giornata di giovedì 7 settembre a Milano gli attori Uğur Güneş e Murat Ünalmış, ossia rispettivamente gli interpreti di Yilmaz e Demir in Terra Amara? Al momento non ci sono ancora conferme ufficiali, ma pare che entrambi molto presto possano essere ospiti di Silvia Toffanin a Verissimo.

La cosa potrebbe anche essere plausibile, visto che le puntate della trasmissione di Canale 5 vengono solitamente registrate nella giornata di giovedì. A ogni modo, sicuramente, non saranno ospiti durante le prime due puntate della prima stagione, quelle che andranno in onda sabato 9 e domenica 10 settembre, visto che i loro nomi non sono presenti nella lista degli ospiti annunciati nel comunicato stampa.

L'arrivo di Murat Ünalmış e Uğur Güneş a Milano

Il primo ad annunciare la sua presenza a Milano è stato Uğur Güneş, che con una storia su Instagram ha immortalato l'autostrada che probabilmente stava percorrendo per raggiungere la città dall'aeroporto. Per lui non sarebbe la sua prima partecipazione a Verissimo, visto che durante la scorsa stagione è già stato ospite due volte: la prima da solo e la seconda in coppia con Melike İpek Yalova, l'interprete di Müjgan.

Murat Ünalmış, invece, ha annunciato l'arrivo a Milano postando una foto che lo ritrae in Piazza Duomo. "Passeggiata mattutina", ha scritto l'attore, magari in attesa di raccontare in maniera più approfondita la sua permanenza in Italia.

In realtà i fan di Terra amara, questa estate, avevano già intuito che l'attore sarebbe potuto essere un ospite di Verissimo, visto che l'account Instagram del programma ha iniziato a seguire quello di Murat Ünalmış.

Il 9 settembre su Canale 5 torna Verissimo

In attesa della eventuale conferma di Murat Ünalmış e Uğur Güneş come ospiti, dal 9 settembre torna su Canale 5 Verissimo, con il doppio appuntamento in onda sabato e domenica a partire dalle 16:30.

Alla guida come sempre ci sarà Silvia Toffanin e durante le prime due puntate verrà dato ampio spazio alla nuova edizione del Grande Fratello che debutterà lunedì 11 settembre in prima serata su Canale 5.

Ospiti Alfonso Signorini e Cesara Buonamici, rispettivamente conduttore e opinionista della nuova edizione, ma anche alcuni concorrenti, come l'attrice Grecia Colmenares e il marciatore Alex Schwazer.

Sarà dato spazio anche agli altri show di Canale 5 che debutteranno a breve, come Amici di Maria De Filippi: in studio arriverà Raimondo Todaro, pronto a ripercorrere il suo percorso professionale. Annunciata anche la presenza di Massimo Ranieri, che a breve sarà protagonista de La voce che hai dentro, la nuova fiction del venerdì sera di Canale 5 che racconta la storia di Michele Ferrara, produttore musicale che deve salvare le sorti della casa discografica di famiglia, dopo essere stato condannato per aver ucciso il padre Mimmo.