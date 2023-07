Fervono i preparativi per il debutto della nuova edizione del Grande Fratello. In queste ore, infatti, Tvblog ha anticipato che il reality-show inizierà lunedì 11 settembre e già quel giorno saranno presentati tutti i concorrenti. Il cast dovrebbe essere composto da circa 20 persone, un mix equilibrato tra Vip e Nip. Novità anche nella grafica: il logo del programma è stato rinnovato, dopo tanti anni.

Aggiornamenti sul futuro del Grande Fratello

Continuano a trapelare interessanti rumor sulla nuova edizione del Grande Fratello: il 24 luglio, per esempio, Tvblog ha riportato alcuni spoiler sulla data d'esordio, sul cast e sul meccanismo della prima puntata del reality Mediaset.

Innanzitutto i giornalisti hanno anticipato che il debutto del programma di Canale 5 non avverrà il 18 settembre ma una settimana prima: lunedì 11 è il giorno scelto dalla rete per dare il via ad una stagione quasi inedita del format che anche quest'anno sarà condotto da Alfonso Signorini. "Questa partenza anticipata servirà al programma per carburare sin da subito", si legge sul sito d'informazione.

Per sopperire al calo d'ascolti che avviene dopo la prima serata di ogni edizione, gli addetti ai lavori hanno pensato di presentare tutti i concorrenti in un unico appuntamento, così da dare il via alle dinamiche già dalla settimana successiva.

Silenzio sui protagonisti del Grande Fratello

"Tutti i concorrenti, una decina di Vip e una decina di Nip, saranno presentati durante la prima puntata.

Questo per farli entrare da subito nel meccanismo e farli conoscere al pubblico", si legge ancora sul sito lunedì 24 luglio.

Stando a questa recente indiscrezione, dunque, il cast del prossimo Grande Fratello dovrebbe essere composto da circa 20 personalità, equamente divise tra celebrità e gente comune.

Per quanto riguarda i personaggi famosi che l'11 settembre varcheranno la soglia della porta rossa di Cinecittà, al momento si sa soltanto che i dirigenti Mediaset vogliono "veri Vip" e non aspiranti tali che sono noti per avere un profilo su Tik Tok o su OnlyFans.

In questi mesi sono circolati tanti nomi di possibili inquilini della casa più spiata d'Italia, ma nessuno di questi è stato ancora confermato dagli addetti ai lavori: si parla di Manuela Arcuri, delle sorelle Brigitta e Benedicta Boccoli, di Fiordaliso e di altri grandi esponenti del mondo dello spettacolo.

Cambiamento nella grafica del Grande Fratello

L'edizione del Grande Fratello che debutterà su Canale 5 l'11 settembre, sarà nuova sotto tanti punti di vista. In queste ore, per esempio, sui social network sta circolando il logo del programma, che è stato rinnovato dopo tanti anni e si presenta più stilizzato ma sempre con gli stessi colori (il blu, il rosso e il bianco).

Pier Silvio Berlusconi ha chiesto ed ottenuto un cast meno "trash" di quelli delle ultime stagioni, e il cambiamento lo si avverte già dalla scelta degli opinionisti. Stando a quello che ha anticipato Giuseppe Candela su Dagospia, l'unica "spalla" di Alfonso Signorini in studio dovrebbe essere Cesara Buonamici, giornalista e volto storico del Tg 5.

I dirigenti Mediaset intendono puntare sulle storie dei concorrenti e non sulle liti che hanno primeggiato nella maggior parte delle puntate della scorsa edizione: anche per questo è stato eliminato lo spazio social, quindi non ci sarà più nessuno a leggere in diretta i tweet dei telespettatori.

Dopo Sonia Bruganelli e Orietta Berti, anche Giulia Salemi lascia il reality-show nonostante il pubblico l'abbia apprezzata molto nelle vesti di portavoce del pensiero del web.