Le vicende dell’ottava stagione della soap opera Il Paradiso delle Signore promettono tanti colpi di scena. Gli spoiler sugli episodi trasmessi dal 18 al 22 settembre 2023 svelano che il Commendatore Umberto Guarnieri verrà a sapere che la Contessa Adelaide di Sant’Erasmo è madre.

Spoiler Il Paradiso delle signore, al 22 settembre: Ciro vieta alla figlia Agata di andare al lavoro

Nelle puntate che andranno in onda su Rai 1 da lunedì 18 a venerdì 22 settembre, ci sarà l’arrivo della famiglia di Maria a Milano. Il signor Ciro Puglisi affronterà subito il suo primo giorno di lavoro alla Caffetteria.

Salvatore, dopo essersi lamentato dell’operato di Ciro, verrà spronato da Armando a concedergli del tempo.

Lucia Giorgi si licenzierà dal grande magazzino e Maria proporrà l’assunzione di sua sorella Agata come nuova venere. Quest’ultima non sarà convinta di voler lavorare al Paradiso a causa dell’opposizione del padre, ma Irene avrà un piano per risolvere la situazione. Ciro rischierà di sorprendere la figlia Agata con indosso la divisa da venere. Dopo aver avuto dei sospetti, apprenderà che la secondogenita è stata assunta al Paradiso e le vieterà di presentarsi al lavoro.

Umberto nota il turbamento di Adelaide, Matilde chiede scusa a Vittorio

Marcello, mentre Matteo sarà alla sua ricerca, tenterà di confortare Adelaide quando la vedrà disperata per la mancanza della figlia.

Umberto cercherà di indagare dopo aver notato il turbamento della Contessa di Sant’Erasmo. La donna non vorrà che nessuno sappia del ritrovamento della figlia Odile. Umberto si preoccuperà per Adelaide e andrà a Villa Guarnieri, ma verrà cacciato in malo modo da Marcello.

Matilde si scuserà con Vittorio per aver scelto Lucia come capo commessa della Galleria Moda Milano, dicendogli che non era a conoscenza del fatto che prima lavorasse nel suo negozio.

Intanto Irene proporrà Alfredo per posare come modello per la copertina del Paradiso Market, mentre Salvatore si candiderà per riconquistare Elvira. Così avrà inizio una gara tra i due, ma l’esito non convincerà Roberto e Vittorio. Le foto scattate al grande magazzino finiranno nelle mani di Matilde a causa di uno sbaglio e lei darà un consiglio a Conti.

Elvira dice a Salvatore di considerarlo solo un amico

Elvira dirà a Salvatore di considerarlo soltanto un amico, mentre il commendatore Guarnieri vorrà scoprire a tutti i costi cosa stia nascondendo Adelaide. Quest’ultima, dopo il rifiuto della figlia, prenderà parte a un evento che si terrà al Circolo, ma non se la sentirà di parlare in pubblico.

Marcello, dopo aver scoperto di Matteo, parlerà al telefono con la sorella Angela. Barbieri interromperà un nuovo incontro tra Maria e Matteo, quest'ultimo poco dopo farà visita alla madre in clinica e le racconterà dell'incontro burrascoso con il fratellastro.

Il Commendatore Umberto apprenderà Adelaide ha una figlia di nome Odile.