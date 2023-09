Si infittiscono sempre di più le trame di Terra amara, che in questa settimana andrà in onda con un doppio appuntamento anche al sabato pomeriggio. Le anticipazioni per i giorni 8 e 9 settembre parlano di nuove complicazioni che si abbatteranno nella vita di Zuleyha Altun. La donna non reagirà positivamente alle parole che Behice rilascerà alla stampa, ma sarà ancor di più abbattuta per la notizia riguardante la gravidanza di Mujgan.

Quando anche Yilmaz verrà a conoscenza dello stato di sua moglie, non potrà in alcun modo credere di essere lui il padre del bambino che porta in grembo poiché, a suo dire, non è una cosa possibile.

Nel frattempo Zuleyha dovrà prendere una decisione in merito al testamento di Hunkar, la quale le affiderà una parte importante della sua eredità.

Anticipazioni Terra amara dell'8 settembre: Behice finge per tornare nelle grazie di Fekeli

Quando la notizia della gravidanza di Mujgan giungerà all'orecchio di Zuleyha, si sfalderà una coppia. Credendo che Yilmaz l'abbia tradita con la moglie, l'ex sarta reagirà troncando i rapporti con lui. Intanto Zuleyha avrà ben altro di cui preoccuparsi. Behice indirà infatti una conferenza stampa nella quale rilascerà alcune affermazioni in merito all'aggressione subita nel bosco e non solo. La zia di Mujgan sfrutterà l'occasione per tornare nelle grazie di Fekeli, fingendo di aver perdonato Zuleyha per averla accusata di essere l'assassina di Hunkar.

Questa generosità, però, non convincerà per niente Sermin, che nutrirà dubbi in merito alla sua versione.

Terra amara trama del 9 settembre, primo episodio: Sevda e Saniye discutono animatamente

Sabato 9 settembre andranno in onda ben due puntate della soap. Nella prima puntata, Sermin correrà a riferire a Sermin dei dubbi che nutre verso Behice, ritenendola responsabile dell'assassinio di Hunkar.

Gaffur, che aveva scoperto delle prove inconfutabili circa la colpevolezza della zia di Mujgan, cadrà nella disperazione visto che è stato minacciato di denuncia per l'omicidio di Hatip. L'uomo nutrirà non poca timore che possa essere sfruttato dalla donna.

La presenza di Sevda nella villa degli Yaman infastidirà Saniye, la quale noterà come si stia ambientando al meglio.

Sarà così che le due donne finiranno per avere un'animata discussione.

Secondo episodio: Zuleyha accusata di aver istigato l'aggressione di Behice, Yilmaz non crede a Mujgan

Nel secondo episodio del 9/9 di Terra Amara si vedrà una Zuleyha profondamente turbata per le parole rilasciate da Behice nel corso di una conferenza stampa, poiché viene accusata di aver istigato la sua aggressione. Demir e Sevda cercheranno di risollevarle il morale, ma niente andrà a buon fine. Nel frattempo Yilmaz sarà a dir poco furioso quando verrà a sapere che Mujgan ha informato l'amata Zuleyha della sua gravidanza. Convinto che non sia vero, l'uomo dovrà ricredersi dopo la conferma del test di gravidanza. A questo punto a Yilmaz sorgerà un sospetto: chi è il padre del nascituro, se lui e la moglie non hanno rapporti da mesi?

Fekeli cercherà di far ragionare Yilmaz, ma l'uomo continuerà ad insistere dicendo che non può in alcun modo essere suo il bambino che Mujgan porta in grembo, ma così facendo rischierà che la donna venga accusata di tradimento. A questo punto anche Sermin apprenderà dello stato interessante della dottoressa e lo riporterà a Demir. A questo punto Yaman capirà come mai Zuleyha sia demoralizzata. Frattanto l'ex sarta deciderà di accettare l'eredità di Hunkar, la quale le ha lasciato in gestione la fattoria.