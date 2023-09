Accadranno diversi colpi di scena nel corso delle nuove puntate di Terra amara in onda prossimamente sui teleschermi di Canale 5. Le trame turche della soap opera segnalano che Sevda reagirà male quando scoprirà la vera identità di Umit. Sevda accuserà un attacco di cuore quando verrà a sapere che la ragazza è la figlia che ha abbandonato in giovane età, mentre intratteneva una storia con Adnan Yaman.

Anticipazioni Terra amara: Umit torna a fare la guerra a Demir

Le anticipazioni di Terra amara rivelano che Umit inizierà ad avercela con Demir per averla lasciata, in quanto ha preferito dare una seconda chance alle nozze con Zuleyha.

Una decisione che la direttrice dell'ospedale non prenderà bene, visto che si farà convincere da Fikret a fare la guerra a Demir. Così la ragazza gli tenderà un tranello.

Gli telefonerà per dirgli che ha tentato di togliersi la vita ingerendo una massiccia dose di medicinali. Sentita la vicenda, Demir correrà a casa sua e troverà Umit riversa sul letto priva di coscienza e con accanto le scatole vuote di farmaci. Fikret fotograferà l'intera scena e il mattino seguente invierà le foto compromettenti a Zuleyha. Le immagini, però, verranno intercettate da Sevda.

Sevda scopre che la direttrice dell'ospedale è sua figlia Ayla

Nelle prossime puntate della soap opera, Sevda guarderà la foto indirizzata a Zuleyha.

Capendo la gravità della situazione, si precipiterà in ospedale e non esiterà ad affrontare Umit. Le pregherà di non intromettersi nel matrimonio tra Demir e Zuleyha. Umit non le darà retta, anzi la stuzzicherà: forse prova fastidio per quello che sta facendo in quanto non vuole che assomigli proprio a lei. Sevda non capirà e incuriosita chiederà alla dottoressa per quale motivo nutre un odio così forte nei suoi confronti.

Una richiesta che Umit accetterà di buon grado, tanto da confidarle di essere Ayla, la figlia che aveva abbandonato pochi mesi dopo la nascita per amore di Adnan senior.

La cantante ha un attacco cardiaco

Sevda capirà che Umit sta raccontando la verità, tanto che avrà un attacco cardiaco per l'emozione. La direttrice dell'ospedale le presterà soccorso e in questo modo i telespettatori capiranno perché Umit ha scelto di unirsi a Fikrer per vendicarsi della famiglia Yaman. Attenzione alle vicende successive, perché l'atteggiamento della cantante cambierà nei confronti di Demir e la moglie Zuleyha dopo aver scoperto che Umit è sua figlia Ayla.