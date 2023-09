Nelle prossime puntate della soap opera turca Terra Amara si assisterà all’ennesima tragedia. A perdere la vita sarà Sevda Çağlayan (Nazan Kesal) per mano della figlia Umit Kahraman (Hande Soral), dopo averla ritrovata: la cantante morirà nel tentativo di salvare il figliastro Demir Yaman (Murat Ünalmş). A sbarazzarsi del corpo della defunta sarà il ricco imprenditore, che cercherà di cancellare le prove in grado di incastrare la responsabile dell’omicidio.

Trame turche, Terra amara: Umit inscena una finta gravidanza, Sevda cambia atteggiamento con Demir e Zuleyha

Le anticipazioni sugli episodi in programma su Canale 5 tra qualche settimana, raccontano che dopo la scomparsa del rivale Yilmaz Akkaya (Uur Güneş), l’imprenditore Demir intraprenderà una relazione extraconiugale con la nuova dottoressa Umit, senza sapere dell’alleanza della stessa con il suo fratellastro Fikret (Furkan Palali). Ben presto il ricco uomo si pentirà di aver tradito la moglie Zuleyha (Hilal Altinbilek) e deciderà di lasciare la sua amante, la quale non sarà disposta ad arrendersi per nessuna ragione perché è innamorata di lui.

A invitare Umit a mettersi da parte e quindi a lasciare in pace Demir e la moglie ci penserà Sevda, andando incontro a una sconvolgente scoperta: quest’ultima apprenderà che l’ex amante del suo figliastro è la figlia che ha abbandonato in passato.

La cantante rischierà di morire durante il confronto con Umit a causa di un infarto. Quest’ultima non appena sua madre si riprenderà, fingerà di aspettare un figlio da Demir: a causa di questa messinscena, Sevda inizierà a comportarsi in maniera differente con Yaman e Zuleyha.

Umit minaccia di uccidere Yaman, Sevda muore

Successivamente Sevda per il bene di Umit ricatterà Demir, e gli dirà di essere disposta a denunciare sua moglie Zuleyha alla polizia con l’accusa di aver ucciso un ladro se non la lascerà.

Yaman per risolvere la situazione offrirà del denaro a Sevda e Umit, e le inviterà a rifarsi una nuova vita lontano da Cukurova. La collega di Mujgan non vorrà mollare la presa, visto che in preda alla furia minaccerà di uccidere il suo ex amante puntandogli contro la sua arma da fuoco. Sevda farà da scudo a Demir e morirà tra le sue braccia, la donna prima di esalare l’ultimo respiro confesserà all’uomo d’affari di averlo amato come un figlio e gli chiederà di aiutare Umit.

Dagli spoiler si evince che Yaman darà una mano alla sua ex amante per far sparire il corpo senza vita della madre, visto che lo nasconderà nel bagagliaio della sua automobile. Il ricco imprenditore per rispettare l’ultima volontà della defunta Sevda, sarà deciso a far allontanare Umit dalla città e tenerla lontano dalla giustizia, per riuscire nel suo intento, Yaman seppellirà il corpo senza vita della cantante.