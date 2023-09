Terra amara continua con il racconto delle vicende dei protagonisti di Cukurova e presto Sevda sarà protagonista.

La donna si troverà inaspettatamente di fronte a Umit, la figlia che credeva perduta per sempre. La ragazza non perderà occasione per esprimere a sua madre tutto il suo odio, certa di essere stata abbandonata. Sevda avrà un infarto per il dolore e quando si riprenderà proverà a spiegare a Umit la sua versione dei fatti, ma lei non le crederà.

Anticipazioni Terra amara: Umit rivelerà a Sevda di essere sua figlia

Le anticipazioni di Terra Amara raccontano che presto emergerà il passato doloroso di Sevda.

Nella puntata andata in onda sabato 17 settembre, la donna ha già parlato a Zuleyha della sofferenza che ha provato senza sua figlia, ma presto arriveranno i dettagli a riguardo. Tutto inizierà quando Umit, la nuova dottoressa di Adana inizierà a nutrire per Demir un sentimento ossessivo e sarà decisa a dividerlo da Zuleyha. Sevda troverà una busta con delle foto che ritraggono Yaman con la dottoressa e non esiterà ad andare in ospedale per parlare con lei e tenerla lontana dalla sua famiglia. Umit, tuttavia, rivelerà a Sevda una verità che le sconvolgerà la vita, perché le dirà di essere sua figlia.

Anticipazioni prossime puntate: Sevda darà la sua versione dei fatti alla figlia

Le prossime puntate di Terra amara vedranno al centro delle scene Sevda che rivedrà sua figlia dopo moltissimi anni.

Umit sarà subito brutale con sua madre e dopo averle mostrato le foto del passato esprimerà tutto il suo odio per essere stata abbandonata quando era una bambina. La dottoressa incolperà Sevda di averla lasciata per correre tra le braccia di Adnan Yaman e le sue parole cariche di disprezzo daranno un dolore atroce a Sevda che perderà i sensi.

La ex cantante non reggerà il peso delle accuse di sua figlia e avrà un infarto da cui, fortunatamente, si riprenderà presto.

Umit sola e disperata davanti all'ospedale

Le anticipazioni di Terra amara rivelano che quando starà meglio Sevda si recherà nuovamente in ospedale da Umit per spiegarsi. La ex cantante racconterà a sua figlia di non aver mai pensato di abbandonarla e le darà la sua versione dei fatti.

Sevda spiegherà che la nonna e il padre di Umit l'hanno rapita quando era neonata e lei non ha più avuto modo di vederla. a dottoressa sarà ancora più furiosa dopo aver ascoltato Sevda, perché vedrà le sue parole come un'offesa nei confronti di chi si è sempre preso cura di lei. "Devi credermi, ho pianto per mia figlia tutti questi anni", dirà, ma Umit non ascolterà più sua madre e andrà via in macchina. Sevda resterà a piangere davanti all'ospedale, disperata e senza più forze.