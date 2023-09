Nei nuovi prossimi della soap opera turca Terra Amara in onda su Canale 5, l’alleanza tra Fikret Fekeli (Furkan Palali) e Umit Kahraman (Hande Soral) contro Demir Yaman (Murat Ünalmış) rischierà di venire alla luce. Intanto, Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alisik) scoprirà che suo nipote e la nuova dottoressa dell’ospedale di Cukurova hanno avuto una relazione sentimentale in passato.

Spoiler turchi, Terra amara: Fikret rinuncia a vendicarsi di Demir

I telespettatori italiani hanno già assistito all’ingresso di Umit, la nuova direttrice dell’ospedale di Cukurova.

Nelle prossime puntate in programmazione, Fikret vuoterà il sacco allo zio Ali Rahmet Fekeli, rivelandogli di essere giunto in città per vendicarsi dei Yaman: nelle mire del giovane ci sarà il fratellastro Demir, con cui ha in comune il defunto padre Adnan Senior, di cui era il figlio illegittimo.

Dopo l’arrivo di Lütfiye Duman (Hülya Darcan) la zia materna di Fikret, l’anziano Fekeli avrà un infarto, precisamente nell’istante in cui vedrà della dinamite nell’ufficio segreto del nipote.

Appena Ali Rahmet verrà dimesso dall’ospedale, Fikret avrà i sensi di colpa dopo aver appreso dalla zia Lütfiye che la sua defunta madre Safiye non fu violentata dall'amante Adnan come credeva. A questo punto Fikret rinuncerà a farla pagare a Demir e farà sapere a Fekeli di voler tornare in Germania.

A far cambiare idea al giovane sarà una mossa del ricco imprenditore, il quale spargerà in tutta la città la lettera scritta da Safiye (la madre di Fikret) al suo compianto padre Adnan: quest’ultimo verrà difeso dall’accusa di essersi approfittato della sua amante.

Umit dice a Sevda di essere sua figlia, Fekeli apprende che suo nipote Fikret non è tornato in Germania

Fikret si nasconderà a casa di Umit e sarà determinato più che mai a rispondere alla provocazione del fratellastro Demir. In particolare la nuova dottoressa, ormai su tutte le furie con Yaman per aver messo fine alla loro tresca clandestina, accetterà di aiutare Fikret a distruggerlo.

Umit tenderà una trappola all’ex amante, visto che lo costringerà a raggiungerla quando gli farà credere di essere in procinto di uccidersi.

Mentre Demir presterà soccorso a Umit, il suo fratellastro Fikret scatterà delle fotografie compromettenti a entrambi e le farà avere a Zuleyha (Hilal Altinbilek): a scoprire del tradimento di Yaman però sarà la matrigna Sevda Caglayan (Nazan Kesal). Quest’ultima rimarrà incredula quando affronterà Umit, poiché le dirà di essere la figlia che aveva abbandonato molti anni prima.

Successivamente Fekeli si recherà ad Amburgo e verrà a conoscenza che suo nipote Fikret in realtà non è mai tornato all’estero: sempre in tale circostanza, l’anziano uomo scoprirà che il ragazzo e Umit sono ex fidanzati.