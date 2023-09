Le anticipazioni di Un posto al sole per la settimana dal 2 al 6 ottobre annunciano grandi colpi di scena. Dopo aver parlato con Rosa, Viola deciderà di avere un confronto con Damiano per convincerlo a non correre rischi: tra i due scoppierà irrimediabilmente la passione. Nel frattempo Ida deciderà di fuggire con il piccolo Tommaso, ma Marina proverà a fermarla, facendo leva sui ricordi e Lara sarà sempre più vendicativa. Infine Michele si accorgerà di non aver mai accettato la separazione da Silvia.

Spoiler Un Posto al sole: Damiano tra le braccia di Viola

Le anticipazioni di Un Posto al sole per la settimana dal 2 al 6 ottobre raccontano che per Viola arriverà un momento molto importante. Dopo aver saputo da Rosa che Damiano è in pericolo, la donna proverà ad aiutare il poliziotto. Ascoltando la richiesta della mamma di Manuel, Viola andrà da Damiano, decisa a chiedergli di rinunciare all'incarico di infiltrato. Il poliziotto sarà molto indeciso sul da farsi, ma i sentimenti nei confronti di Viola saranno molto chiari. Tra i due scoppierà ancora una volta la passione, ma non è ancora certo che questo basterà a spingere Damiano a fare un passo indietro con il suo lavoro.

Anticipazioni settimana dal 2 al 6 ottobre: Marina conquisterà Ida

Le puntate di Un Posto al sole per la settimana dal 2 al 6 ottobre vedranno al centro dei riflettori anche le vicende che riguardano Ida. La donna faticherà a fidarsi di Roberto e Marina, soprattutto a causa delle parole di Lara. Ida penserà che Ferri e sua moglie abbiano come unico interesse quello di occuparsi di Tommaso ed estrometterla dalla sua vita.

L'influenza di Lara spingerà Ida a progettare una fuga con il bambino, ma le cose prenderanno una piega inaspettata. Marina prenderà in mano la situazione e parlerà con Ida aprendo il suo cuore. Facendo leva sui ricordi, la donna riuscirà a conquistare la fiducia della giovane madre. Ida accetterà la proposta di Marina facendo andare Lara su tutte le furie.

Per la signora Martinelli la partita non sarà ancora chiusa e penserà a un modo per vendicarsi una volta per tutte di Marina.

Michele non riuscirà ad accettare la separazione da Silvia

Le anticipazioni di Un posto al sole rivelano che nella settimana dal 2 al 6 ottobre si scoprirà che Michele pensa ancora a Silvia. L'uomo si accorgerà di non aver mai accettato la separazione da sua moglie e questo accadrà in un momento particolare. Silvia, infatti, riceverà una notizia davvero inaspettata.

Nel frattempo Nunzio farà di tutto per dimenticare Rossella, lasciandosi andare ad alcune frequentazioni occasionali. Presto, però, il figlio di Franco andrà da Rossella e si scuserà con lei per il suo comportamento.