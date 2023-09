La soap opera di origini turche Terra Amara che ha conquistato il pubblico del pomeriggio di Canale 5, riserva ancora tante sorprese, gioie, dolori e colpi di scena. Nelle puntate in programmazione prossimamente, i telespettatori italiani avranno modo di apprendere per quale motivo Umit Kahraman (Hande Soral) non vedrà di buon occhio Sevda Çağlayan (Nazan Kesal). La nuova dottoressa dell’ospedale di Cukurova farà rimanere la cantante senza parole causandole un malore, quando la stessa le ordinerà di non intromettersi più nel matrimonio tra Demir Yaman (Murat Unalmis) e Zuleyha Altun (Hilal Altinbilek).

In particolare, Umit dirà a Sevda di essere sua figlia Ayla Özden, che ha abbandonato molto tempo fa a causa del defunto Adnan Yaman.

Trame turche, Terra amara: Demir cade in una trappola, Sevda affronta Umit

Nei nuovi episodi della telenovela, che in patria ha come titolo Bir Zamanlar Çukurova, l’imprenditore Demir cederà al corteggiamento della nuova dottoressa Umit, alleata a sua insaputa con il suo fratellastro Fikret Fekeli (Furkan Palali). Ben presto, Yaman si renderà conto di voler rimanere al fianco della moglie Zuleyha, e Umit non la prenderà affatto bene. Quest’ultima, furiosa con Demir per averla scaricata dopo averle promesso di divorziare, vorrà fargliela pagare a tutti i costi con la complicità di Fikret.

A questo punto, la collega di Mujgan Hekimoglu (Melike İpek Yalova) telefonerà a Yaman in piena notte e gli farà credere di essere in procinto di tentare il suicidio: l’imprenditore cadrà nella trappola della sua ex amante, dato che si precipiterà da lei e non si renderà conto della presenza di Fikret. Quest’ultimo, in un’altra stanza, scatterà delle fotografie compromettenti a Umit e Demir e il giorno seguente le farà avere a Zuleyha: a mettere le mani nel pacco indirizzato alla moglie di Yaman però sarà Sevda, la quale si recherà in fretta in ospedale per ribadire a Umit di lasciare in pace i genitori di Leyla e Adnan.

Sevda colpita da un infarto dopo aver appreso di essere la madre di Umit

Umit provocherà la cantante, facendole notare di somigliare a lei. Umit, non appena Sevda le chiederà per quale motivo la odia così tanto, le vuoterà il sacco dicendole di essere Ayla, la figlia che ha abbandonato in passato per vivere la tresca clandestina con il defunto Adnan Yaman.

Sevda, sconvolta per la rivelazione di Umit verrà colpita da un infarto; per fortuna la cantante non morirà, poiché sua figlia le presterà immediatamente soccorso.

Per concludere ,dagli spoiler turchi, si evince che la cantante cambierà il suo atteggiamento nei confronti di Demir e Zuleyha non appena sarà fuori pericolo di vita.