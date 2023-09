Questo martedì 12 settembre sarà trasmessa in tv la seconda parte della prima registrazione di Uomini & Donne 2023/2024. Il blogger Pugnaloni ha usato Instagram per anticipare che nel pomeriggio andranno in onda i primi approcci tra dame e cavalieri del Trono Over, l'ingresso in studio dei tre nuovi tronisti (probabilmente non tutti insieme) e l'ospitata di un'altra coppia di Temptation Island: dopo Perla e Mirko, si confronteranno Gabriela e Giuseppe.

Aggiornamenti sulla programmazione di U&D

I fan di U&D stanno per assistere a un altro confronto dopo quello tra Mirko e Perla: le anticipazioni della puntata che andrà in onda questo 12 settembre, infatti, fanno sapere che Maria De Filippi ospiterà agli Elios Gabriela e Giuseppe.

I due sono stati tra i protagonisti assoluti dell'ultima edizione di Temptation Island, tra i pochi ad aver regalato risate ma soprattutto colpi di scena ai telespettatori (hanno preso parte a due falò di confronto a distanza di 24 ore l'uno dall'altro, prima si sono lasciati e poi hanno fatto pace).

Nel corso della partecipazione al dating-show di Canale 5, i due ripercorreranno il viaggio nei sentimenti di quest'estate e confermeranno di essere più innamorati che mai. Il blogger Pugnaloni, però, tramite una Instagram Stories ha suggerito ai fan di non perdersi il momento dedicato ai napoletani, lasciando intendere che ci sarà da sorridere.

Continua la presentazione del cast di U&D

La puntata odierna di U&D, inoltre, sarà quella giusta per iniziare a conoscere i ragazzi che la redazione ha voluto mettere sul trono.

Su Witty Tv sono già disponibili i video con i quali i tre nuovi protagonisti del Trono Classico si sono presentati ai loro futuri corteggiatori, gli stessi che andranno in onda tra il 12 e il 13 settembre su Canale 5.

A cercare l'amore comodamente seduti sulla poltrona rossa, dunque, saranno: Brando (un 22enne di Treviso che ha la passione per lo sport e un rapporto conflittuale con il padre), Cristian (anche lui 22enne, romano, studente universitario che per non dover chiedere soldi alla famiglia fa consegne a domicilio) e Manuela.

Quest'ultima è l'unico volto già noto ai telespettatori perché un paio d'anni fa ha partecipato a Temptation Island con quello che al tempo era il suo fidanzato Stefano: nel villaggio, poi, la pugliese ha conosciuto il single Luciano Punzo e con lui ha iniziato una relazione che è durata circa un anno e mezzo.

In arrivo tensioni e vecchie conoscenze a U&D

Tra le anticipazioni della seconda puntata della nuova edizione di U&D, spiccano anche le prime interazioni tra le dame e i cavalieri del parterre. Maria De Filippi ha scelto di rinnovare parzialmente il cast Over della sua trasmissione, tant'è che alle prime quattro registrazioni non hanno partecipato i "veterani" Armando e Riccardo.

Gemma Galgani ancora al centro delle dinamiche del dating-show, infatti l'11 settembre è stata lei ad aprire la stagione con il video riassunto della sua estate e l'incontro con un corteggiatore di nome Antonino. Gli spoiler delle riprese successive, però, fanno sapere che la torinese metterà gli occhi su un altro signore più giovane di lei: il 57enne Maurizio con il quale inizierà a uscire a cena, rinunciando all'uomo che ieri ha sceso le scale appositamente per lei.

Non mancheranno le tensioni ma anche momenti di nostalgia con i ritorni di vecchie conoscenze: Barbara De Santi riprenderà posto tra le dame a partire dalla seconda puntata (che dovrebbe essere trasmessa in tv dal 14 settembre), Silvio Venturato tra i cavalieri e non nel ruolo di spasimante di Gemma.